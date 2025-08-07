Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta» Reservaron con meses de antelación en la costa francesa, pero al llegar descubrieron que la vivienda estaba ocupada ilegalmente. El caso está en manos de la justicia

Una familia de Bruselas ha vivido una auténtica pesadilla en sus vacaciones de verano. Lo que debía ser una escapada a Las Landas (Francia) terminó con una denuncia policial, una reserva cancelada en el último minuto y un gasto total que casi duplica el presupuesto inicial.

Según publica Sud Ouest, la familia, compuesta por dos adultos y dos menores, había alquilado una casa en un conocido balneario de la región a través de la plataforma francesa Gens de Confiance, conocida por conectar a usuarios verificados en compraventas y alquileres. El contrato se firmó en octubre de 2024, con un coste total de 5.880 euros, abonado en dos pagos.

Todo parecía en regla hasta que, a pocos días del viaje, comenzaron las dudas. El propietario empezó a evitar las últimas comunicaciones y, finalmente, notificó que la vivienda ya no estaba disponible. Según su versión, unos ocupantes ilegales se habían instalado en la propiedad. Inmediatamente canceló la reserva.

«No me creí la historia»

Pero la familia no compró la historia. Christy Verhoeven, una de las afectadas, lo dejó claro: «No me creí esa historia», declaró. A partir de ese momento, perdieron completamente el contacto con el arrendador y no han recuperado el dinero entregado.

Urgidos por encontrar alojamiento, terminaron alquilando otra casa en Hossegor, una localidad cercana, pero a un precio mucho más elevado. Ya en destino, presentaron una denuncia ante la policía francesa el 20 de julio y decidieron inspeccionar por su cuenta la casa originalmente alquilada. «Escuchamos una radio dentro y había un BMW aparcado en la entrada», relataron.

La sorpresa fue aún mayor cuando descubrieron que los supuestos ocupantes ilegales eran, en realidad, los padres del gestor legal de la vivienda, quien figura como administrador de una sociedad civil inmobiliaria (SCI) propietaria del inmueble. El propio gestor reconoció que sus familiares decidieron instalarse en la casa «sin derecho ni título».

«Situación inédita»

Aunque se solicitó la intervención de un comisario de justicia, los ocupantes se negaron a abandonar la propiedad. El arrendador, por su parte, también ha interpuesto una denuncia.

La plataforma Gens de Confiance, con más de dos millones de usuarios, asegura estar mediando en el conflicto. Su administrador, Enguerrand Léger, admitió que se trata de «una situación inédita» y que, por ahora, el caso permanece estancado.

Mientras tanto, la familia belga sigue esperando justicia y el reembolso del dinero. Entre la primera reserva y el nuevo alojamiento de emergencia, sus vacaciones han alcanzado un coste cercano a los 13.000 euros.

