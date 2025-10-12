Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iruntzietara

Esperantzara kondenatuak

Itxaropena ·

Geure erronkei heltzeko ezinbesteko osagaia, zailtasunei aurre egitera bultzatzen gaituena, oztopoak gainditzera, bidearen amaierako sariak esfortzu oro merezi duelakoan

Olatz Elosegi

Olatz Elosegi

Igandea, 12 urria 2025, 08:58

Palestina

Agindutakoaren hauskortasunak dakarren mesfidantza

Infernutik ateratzeko aukera ikusita, itxaropenez hartu dute, nola ez, Gazan eta Palestina osoan AEBek bultzatutako akordioaren onespena, baita bonba hotsak isildu aurretik ere. Itxaropentsu eta ... mesfidati, gerora bete ez diren aginduetara ohituta. Ordu eta egun erabakigarriak izango dira datozenak -gatibu eta presoen askapena denon miran- eta urrats oro tentuz hartu eta aztertuko da. Bakea bermatzea, sarraskia behin betiko geldiaraztea premiazkoa izaki, suntsitutako hori nola berreraiki, nola berreskuratu, bizitza nola berpiztu ere erabakigarria izango da. Nola, nork, noiz, norekin, norentzat. Finean, Israelgo gobernuak bake prozesuaren lehen fasea onartu baitu. Bidea malkartsua izango dela gutxik jartzen dute zalantzan. Helmuga egokira eraman gaitzala, bederen.

