La Ertzaintza investiga otra agresión grupal a un joven de 23 años en fiestas de Plentzia Este ataque, en esta ocasión durante un intento de robo, se produjo sólo dos días después de la paliza a otro varón por defender a unas chicas EVA MOLANO Jueves, 5 septiembre 2019, 12:17

La Ertzaintza investiga otra agresión grupal a un joven de 23 años en San Antolín, en fiestas de Plentzia, apenas 46 horas después de que un vecino tuviera que ser ingresado en el hospital de Urduliz por otro ataque. La víctima, que reside en otra localidad de Uribe Kosta, se dirigía sobre las cinco de la mañana del martes 3 de septiembre a su domicilio en compañía de un amigo tras disfrutar de una noche de fiesta cuando fue abordado por un grupo de cinco varones muy jóvenes, alguno de los cuales podría ser menor, según recogieron los agentes. Al parecer, todos eran de origen marroquí.

El grupo se les encaró con gran violencia en una calle solitaria y robaron el móvil a su amigo. Él se resistió porque llevaba un anillo de gran valor sentimental que querían arrebatarle también. Al tratar de zafarse, comenzaron a caerle golpes. Le tiraron al suelo y recibió varias patadas en la cara. En algún momento del ataque perdió su smartphone. Pensó que se lo habían llevado, aunque al parecer se cayó, ya que localizado por una chica posteriormente, de modo que pudo recuperarlo. Al resistirse durante el ataque, los agresores huyeron, pero antes le dejaron la cara marcada con la suela del zapato, como si fuera una quemadura. Presentaba varias heridas con sangre en la parte superior del rostro, que eran leves y que no requirieron de hospitalización.

«Impunidad»

«Le podían haber reventado el tabique. Los chavales ya no pueden ni ir a las fiestas tranquilos», alertaron fuentes ajenas a la investigación. El joven rechazó ir al ambulatorio al no ser sus lesiones graves y al considerar su familia «que tramitar un parte de lesiones solo iba a suponerle más tiempo y molestias por la impunidad con la que actúan los agresores».

La Ertzaintza investiga si este suceso puede tener alguna relación con el de Josu, el vecino de Plentzia que recibió una paliza por ayudar a dos chicas que se sintieron acosadas la madrugada del domingo. Con Josu, los atacantes se ensañaron hasta el punto de que perdió el conocimiento. Según relató este periódico, los agresores, seis en total y «marroquíes», le dieron tantos golpes que quedó inconsciente, con «dos costillas rotas, cinco puntos en la cara y muchas contusiones». Los hechos ocurrieron cerca del Hotel Palas. El hombre, que el lunes formalizó la denuncia ante las autoridades, recuerda que además de las patadas y puñetazos sintió «como un pinchazo en la cara». «Es un corte profundo bajo el ojo y me han tenido que dar 5 puntos. No sé si me lo hicieron con un cúter o con una navaja, pero es limpio», detalló.