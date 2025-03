El error de principiante que cometió la Casa Blanca con el móvil y que pudo costarle muy caro

Iñigo Galparsoro San Sebastián Martes, 25 de marzo 2025, 18:10 | Actualizado 18:48h. Comenta Compartir

Ni WhatsApp ni Telegram, la app de mensajería instantánea que acapara todas las miradas a día de hoy es Signal. Y no solo por ... su creciente popularidad, sino por sus destacadas características de seguridad y privacidad. Y es que esta aplicación, mucho menos multitudinaria que las dos anteriores, cuenta con multitud de argumentos que la hacen infinitamente más recomendable: ofrece comunicaciones totalmente seguras gracias a un sólido protocolo de extremo a extremo (E2EE), garantiza una gran configuración de la privacidad, es de código abierto y, además, no depende de empresas con intereses comerciales. Todo ello la convierte en una herramienta indispensable para aquellos que busquen una seguridad máxima en las comunicaciones aunque, eso sí, no está libre de una pequeña gran vulnerabilidad, una 'brecha de seguridad' sin solución: la negligencia humana.

No hay mejor ejemplo de ello que la 'historia para no dormir' con la que ayer se despertó Estados Unidos. Y es que el periodista Jeffrey Goldberg, director de la revista The Atlantic, dio a conocer que, previa solicitud de conexión, había sido añadido en una conversación encriptada de Signal con muy altos cargos de la Administración Trump en la que debatían sobre una misión muy concreta: cómo y cuándo se iba a llevar a cabo un ataque inminente contra los hutíes en Yemen. El capítulo no pasaría de una mera anécdota, incluso hasta con cierta gracia, si no fuera porque este periodista, muy crítico con la administración Trump, fue agregado por equivocación por todo un consejero de Seguridad Nacional como Michael Waltz. Un error que pudo costarle muy caro si en la agenda de contactos, en la letra J, el elegido hubiera sido Alí Jamenei, líder supremo de Irán, en lugar de el propio Jeffrey Goldberg… Ante una imprudencia de semejante magnitud, toca hacerse una pregunta obligada: ¿tan complicado resulta crear un grupo en Signal como para que todo un consejero de Seguridad Nacional de EE UU haya añadido a un crítico en un chat? En absoluto, tanto en su versión móvil como en la de escritorio. Para ello, basta con pulsar en el icono del lápiz y seleccionar Nuevo Grupo. Una vez hecho esto, toca agregar los contactos correspondientes, una labor que a priori debería ser muy simple… a no ser que no estén bien identificados en la agenda de contactos. Y ya con los altos cargos del gobierno Trump añadidos, sólo faltaría añadir el nombre del grupo (Waltz lo definió como 'pequeño grupo de contacto sobre los hutíes') y ajustar la opción de 'Aprobar a los nuevos miembros' (que significa que el usuario que hace de administrador ha de aprobar a nuevos participantes antes de que ingresen). Sea como fuere, en esta compleja tarea nunca está de más tener en cuenta una serie de errores a evitar: - No activar mensajes temporales. Si en el grupo se comparte información sensible, como es el caso del creado por el consejero de Seguridad Nacional, resulta esencial activar la opción de caducidad de los mensajes. Así, desaparecerán automáticamente después de un tiempo determinado. - No configurar permisos. Activar la aprobación de nuevos miembros evitará que cualquier participante agregue contactos sin control. Esto es aún más crucial cuando se trata de información confidencial, tal y como sucedió en el grupo creado por Michael Waltz. - Agregar personas sin su consentimiento. Por defecto, Signal informa a los usuarios cuando son añadidos a un grupo. Antes de incluir a alguien, asegúrate de notificárselo para evitar inconvenientes. - No elegir administradores. Establecer un gestor permite organizar los permisos y controlar la actividad del grupo, lo que a la postre garantiza un entorno más seguro y organizado.

