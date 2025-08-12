«Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

J.M. Solo de Zaldívar Martes, 12 de agosto 2025, 15:23 Comenta Compartir

«Nos cogió en la playa bañándonos con mi hija, que avistó el fuego a lo lejos». Así comenzó la pesadilla el 11 de agosto para José Luis Gaviro y su familia, que acostumbran desde hace años pasar sus pasar sus vacaciones en el hotel Meliá Atlanterra del municipio gaditano de Zahara de los Atunes. En las de este presente mes de agosto, se han visto sorprendidos por el fuego.

«Vimos cómo las llamas se extendían rápidamente por las urbanizaciones. Cogimos lo imprescindible y nos dirigimos hacia el coche. Era subirse al coche o dirección al mar» explica José Luis. Él y su familia decidieron coger lo mínimo indispensable, siguiendo las recomendaciones de la Guardia Civil, pero en su marcha pudieron ver cómo las llamas se acercaban al hotel en el que están alojados.

«Empezaron a evacuar el Meliá Atlanterra y el hotel 'El Cortijo' junto a las urbanizaciones cercanas». Esto hizo que los turistas comenzaran a entrar en pánico, huyendo de forma masiva en sus vehículos. «Estuvimos detenidos una hora en el parking subterráneo sin saber lo que ocurría fuera» detalla a HOY. «Esto es como una ratonera, porque solo hay una carretera de salida», asegura por teléfono. En el momento de abandonar la localidad y alejarse del fuego, un gran colapso en la única salida de Zahara de los Atunes sorprendió a José Luis y su familia. «Habilitaron el polideportivo del colegio y ahí hemos pasado la noche».

En la mañana del martes 12 de agosto, José Luis y su familia han podido volver al apartamento del Meliá Atlanterra del que fueron evacuados ayer. «Hemos estado ordenando un poco el apartamento y limpiando la ceniza de ayer» explica a HOY. Desde las ocho de la mañana sobrevuelan la zona varios helicópteros intentando controlar la situación. «Vivimos momentos muy duros. Vimos mucho pánico, mucha guardia civil e incluso llegó el ejército. Mi hija está hoy que no quiere ni hablar».

500 bocadillos

Santiago Martínez es otro extremeño que se encuentra en la localidad gaditana. «Sobre las 14.00 horas bajé a la playa y me encontré con que estaba ardiendo la cima de la Sierra hacia la derecha, que es donde están las urbanizaciones y casas». Este extremeño comprobó que todo el pueblo se volcaba con los afectados: «Muchas cocinas de los bares abrieron más tiempo del establecido para dar de comer a muchas familias. También vi a una chica que había hecho 500 bocadillos» explica a HOY. «No permiten entrar a la gente en Atlanterra. Los que tenían reservas en los hoteles de hoy, no les dejan entrar de momento».

El viento entorpeció durante todo el día 11 de agosto a las labores de Guardia Civil y bomberos que intentan apagar el fuego todavía en Zahara de los Atunes. Esto hizo que hasta los socorristas tuvieran que ayudar para intentar extinguir el fuego. Por la ausencia de ellos quedó prohibido el baño ayer en las playas de Zahara de los Atunes. «Se percibe nostalgia y tristeza en el pueblo» detalla Santiago Martínez.