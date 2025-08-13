El encantador pomerania capaz de ahuyentar al oso que había entrado en su casa: «No conocen la ley del más grande» El corpulento animal se coló en una vivienda desde el jardín pero tuvo que salir corriendo ante el ímpetu del perro de la familia

J. F. Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:21 Compartir

De sobra es conocido el carácter que se gastan algunos perros de pequeño tamaño, y así lo corroboran muchos pomerania. Como el protagonista de una historia que ha dado la vuelta al mundo en la que muestra su valentía y buen hacer a la hora de proteger su hogar incluso ante la presencia de un animal tan corpulento como es un oso.

El oso coprotagonista de esta 'comedia', que afortunadamente no acabó en drama, es un cachorro ya de buen tamaño cuya curiosidad le llevó a adentrarse en el salón de una casa unifamiliar. Sin embargo tuvo que salir rápidamente ante el ímpetu del pomerania, que no dudó en mostrar toda su energía para ahuyentar al inesperado visitante.

A pesar de tener un cuerpo de solo 1,5 kilos, el perro de la familia pudo asustar lo suficiente al oso, que huyó rápidamente, casi derrapando, por el mismo sitio que había usado para entrar, el jardín de la vivienda. El Pomerania demostró que, a pesar de su tamaño, su espíritu de protección es tan formidable como el de cualquier guardián de gran envergadura.

Un oso se metió a una casa a robar

Pero se fue totalmente domado por un perro pomeranian de 1 kilo y medio

Tenía la realidad totalmente alterada pic.twitter.com/crxAZhI9Wu — ElBuni (@therealbuni) August 10, 2025

Las muestras de cariño hacia este pequeño guardián han llovido en las redes sociales. «No conocen la ley del más grande, es la ley del que se anima», dice una persona que comenta la publicación en 'X'. «Si llega a ser un Golden, se pone a jugar con el oso», bromea otro. «Es una raza espectacular, su historia lo marca», añaden. También varios destacan el final del vídeo, con la actitud del pequeño protagonista «marcando territorio».

Pomerania, más allá del valor

Este curioso suceso pone de manifiesto el carácter a menudo sorprendente de la raza pomerania, un perro pequeño con una gran personalidad. Pertenecientes a la familia de los Spitz, estos canes reciben su nombre de la región de Pomerania Central, situada entre Polonia y Alemania. Aunque sus ancestros eran perros de trineo mucho más grandes, la raza fue gradualmente reducida en tamaño a través de la cría selectiva para convertirse en un animal hogareño. Fue la Reina Victoria de Inglaterra quien, con su pomerania Marco, ayudó a cimentar la fama internacional de la raza en el siglo XIX.

El temperamento de los pomerania

La popularidad del pomerania no se debe únicamente a su tamaño reducido, sino también a su carácter vivaz y alegre. A pesar de su apariencia de «perro de juguete», poseen un carácter fuerte y no son nada sumisos. Son perros sociables que generalmente se llevan bien con otras mascotas y adoran la compañía de sus humanos y los juegos. Sin embargo, son protectores con sus dueños y pueden ser desconfiados con los extraños si no se socializan adecuadamente desde cachorros.

Su inteligencia les permite aprender muy rápido, aunque pueden ser algo testarudos y dominantes si no reciben una educación temprana y adecuada. El pomerania es territorial y valiente, no se amedrenta ante otros perros, incluso si son mucho más grandes, lo que puede suponer ciertos riesgos, tal y como ha ocurrido con el que ahuyentó a este oso. Además, son perros que suelen estar siempre alerta y son propensos a ladrar en exceso si no se les educa correctamente desde pequeños, emitiendo ladridos ante cualquier nuevo estímulo o ruido exterior. También es importante destacar su impaciencia con los juegos de los niños si sienten que invaden su espacio, por lo que es fundamental enseñar a los pequeños a interactuar con ellos de manera respetuosa. Son perros activos e independientes, que se adaptan bien tanto a la vida urbana como al campo.

El Pomerania es la raza nórdica más pequeña, con un peso que oscila entre 1.5 a 3 kg o 1.4 a 3.2 kg según los estándares del AKC, y una altura de 18 a 22 cm. Su cabeza tiene una forma triangular que le confiere un aspecto zorruno, con orejas pequeñas y alzadas, y su cola distintiva se curva sobre el lomo, llevándose alta y horizontal. Poseen un doble pelaje: una capa interna densa y suave, y una externa larga, lisa y más áspera.

Cuidados y longevidad

Generalmente, los pomerania son una raza saludable, resistente y longeva, con una esperanza de vida que oscila entre los 12 y 16 años. Sin embargo, como toda raza, son susceptibles a ciertas condiciones de salud. El problema más frecuente es la luxación de rótula. Otros problemas incluyen el conducto arterioso persistente (una afección cardíaca), el colapso de tráquea, y enfermedades oculares como la queratoconjuntivitis seca o cataratas en adultos mayores. También son comunes las enfermedades de la piel, como alergias y la 'enfermedad de la piel negra', que es la pérdida de pelaje.

Para mantener su salud, es esencial una higiene adecuada, incluyendo la limpieza rutinaria de oídos y ojos para evitar problemas. Además, al ser una raza «toy», son propensos a desarrollar caries tempranas, por lo que se recomienda cepillarles los dientes semanalmente y mantener una dieta saludable, con pocas golosinas y huesos para roer. Al introducir otros animales, es preferible hacerlo cuando el pomerania es cachorro. Es crucial supervisar sus interacciones con perros de razas grandes, ya que su pequeño tamaño y finos huesos los hacen vulnerables a sufrir daños graves.

Temas

Perros