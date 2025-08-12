La polémica reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián: «No entiendo por qué le hace esto»

M. S. y R. M. San Sebastián Martes, 12 de agosto 2025, 13:53 Comenta Compartir

La reacción de un perro durante los tradicionales fuegos artificiales de la Semana Grande de San Sebastián, que ha sido captada en un vídeo durante la noche de este lunes, ha vuelto a reavivar el debate sobre si este espectáculo pirotécnico podría ser perjudicial para estos animales. Todo ello después de que hace unas semanas un abogado donostiarra presentara ante la Fiscalía de Gipuzkoa una solicitud para que se suspendiesen los fuegos artificiales de la Aste Nagusia al considerar que se está incumpliendo la ley de bienestar animal.

En el vídeo captado la noche de este pasado lunes puede verse la reacción nerviosa del perro mientras su dueño intenta tranquilizarlo abrazándoles, un momento que no pasó desapercibido para varios ciudadanos que se encontraban en la zona cercana al Muelle de la capital donostiarra.

El hombre, que se encontraba viendo los fuegos con su mascota, intentó coger al perro en brazos, mientras este babeaba y respiraba agitadamente, según puede apreciarse en el vídeo. Reacciones que se deben a que el ruido y la imprevisibilidad de los fuegos artificiales pueden percibirse como una amenaza por estas mascotas.

Y es que estos animales pueden reaccionar con miedo mostrando signos como temblores, jadeo, ladridos e intentos de escape ante la pirotecnia, según los expertos, que recomiendan que es mejor que los perros no estén expuestos al ruido y que se queden en casa en un espacio seguro.

Así lo hacen saber multitud de comentarios que reaccionan a este vídeo en las redes sociales. El comentario más aplaudido es el de una usuaria que señala no entender «por qué le hace pasar por esto, hay animales que mueren de infarto al escuchar los cohetes, yo no expondría a alguien al que quiero mucho a semejante situación». Otras personas explican que a sus perros les tienen que dar una medicación para que no sufran de pánico, «pero jamás estaría en la calle mientras tiran los fuegos».

La denuncia de un donostiarra para la suspensión de los fuegos artificiales

Un tema que ha sido bastante polémico debido a que un abogado donostiarra presentó antes del inicio de la fiesta ante la Fiscalía de Gipuzkoa una solicitud de suspensión cautelar del concurso de fuegos artificiales de Semana Grande «para que no se continúen infringiendo las leyes vigentes en materia de protección de los animales domésticos y silvestres».

Según la denuncia, el disparo de pirotecnia «promovido y autorizado» por el Ayuntamiento de San Sebastián con motivo de las fiestas estivales de la ciudad «supone una grave afectación para la fauna y la flora» y es «incompatible con la filosofía y el articulado» de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. El abogado también argumentó que «en medio mundo se han cambiado los fuegos artificiales por espectáculos con drones, pero aquí no quieren darse cuenta de la evolución que está sufriendo la sociedad».

Mientras que el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, mostró su sorpresa ante la petición de suspensión cautelar del concurso de pirotecnia respondiendo que «el concurso de fuegos artificiales se celebra desde hace 60 años y forma parte intrínseca de la Semana Grande. También se lanzan fuegos en Bilbao, Pamplona y muchas otras ciudades. Estamos llegando a un punto que se roza casi el absurdo. Igual deberíamos suspender todo», afirmaba el alcalde.

