El empaquetado genérico: la medida antitabaco de la discordia que causa sensanción en Noruega El empaquetado genérico, indultado finalmente del Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado este martes, ha generado confrontaciones dentro del Ejecutivo así como entre asociaciones y compañías tabacaleras

Empaquetado genérico del tabaco y productos con nicotina en Noruega que se ha vuelto viral en redes sociales por su diseño.

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:44 | Actualizado 16:30h.

En el marco del Anteproyecto de Ley del tabaco aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el empaquetado neutro ha suscitado numerosas reacciones y diversidad de opiniones tanto dentro del Ejecutivo como fuera de él.

Una medida que a priori puede parece de menor entidad dentro de la nueva normativa que, entre otras cuestiones, prohíbe expresamente el consumo de tabaco por parte de menores, y que sin embargo ha dado mucho que hablar y ocupado titulares en prensa.

Así, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, ha tratado de incluir esta cuestión en el nuevo anteproyecto de ley, manifestando que la evidencia científica demuestra que el empaquetado genérico es una medida efectiva y que ayuda a que no funcione el reclamo publicitario, otras voces del Gobierno se han mostrado contrarios al empaquetado genérico del tabaco señalando que dicha medida supondría la desaparición de las marcas y consigo el aumento del mercado negro y una merma en la recaudación de impuestos, competencia del Ministerio de Hacienda.

No obstante, aunque no se incluya en el primer borrador, el Ministerio de Sanidad ha remarcado que no renuncia a que esta práctica se pueda introducir más adelante durante la tramitación parlamentaria.

De la misma manera que Mónica García y el Ministerio de Sanidad, multitud de asociaciones antitabaco se han mostrado a favor de implementar el empaquetado neutro del trabaco.

«Contribuye a evitar el inicio del tabaquismo en la adolescencia, un problema de salud pública que causa anualmente 60.000 muertes prematuras en España», señalaba recientemente el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), que mostraba su preocupación tras el indulto de la medida.

Una decisión que genera confrontaciones en el seno del Ejecutivo y preocupa a la industrica tabacalera ya que el empaquetado genérico supondría la desaparición de las marcas y la implantación de una apariencia uniforme con un único color para todos los productos del mercado, con la intención de hacerlas menos atractivas y alejar a los jóvenes de su consumo, como ya se aplica con éxito en países como Australia, Noruega o Dinamarca.

No obstante, alguna voces discordantes también recuerdan el caso de Francia, donde el empaquetado genérico está presente desde 2016 y un año después de implementarse la medida la ministra Agnes Buzyn, admitió no haber conseguido los resultados esperados. «El empaquetado neutro no ha contribuido a la disminución de las ventas oficiales de tabaco«, afirmaron entonces fuentes de la cartera de Sanidad.

De hecho, en redes sociales las imágenes del empaquetado genérico de un paquete de Marlboro en Noruega así como de un bote de bolsas de nicotina, también conocida como snus y muy popular en países escandinavos, se ha vuelto viral en redes sociales por su presentación 'chic' o glamurosa generando interés entre los jóvenes y provocando un aluvión de comentarios a favor de este diseño.

«Todos los productors de nicotina en Noruega deben utilizar el mismo embalaje estandarizado», difundió un usuario en X junto a una imagen de los productos mencionados, en una publicación que supera las diez millones de visualizaciones y acumula miles de de reacciones tanto en los comentarios del tuit original como en Reddit y otros foros, donde muchas personas coindicen en que este diseño consigue el efecto contrario: «Tiene un look como elegante, distinguido. Quiero fumar ahora», es una de las respuestas que más se repiten.