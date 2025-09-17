Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabier Saralegi y Ander Corral, investigadores de Orai, centro especializado en NLP creado por Elhuyar.

Elhuyar crea la primera plataforma de doblaje automático de Euskadi

Tecnologías del lenguaje. ·

Tendrá su utilidad en la producción de audiovisuales y creará nuevas posibilidades de comunicación a la administración pública y las empresas

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:03

Elhuyar ha creado la primera plataforma de doblaje automático del País Vasco, de manera que doblar automáticamente un audiovisual a otro idioma será factible. Bastará ... con subir el contenido, traducirlo al idioma de destino elegido y hacer clic en la opción de doblaje. Además, el usuario podrá ver en todo momento el resultado que está obteniendo y, en función de sus necesidades, podrá modificar dicho resultado en cada paso del proceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años: «El azúcar provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  6. 6 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  7. 7 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  8. 8 La despedida a Fran, conocido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  9. 9

    Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford
  10. 10

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Elhuyar crea la primera plataforma de doblaje automático de Euskadi

Elhuyar crea la primera plataforma de doblaje automático de Euskadi