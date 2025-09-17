Elhuyar crea la primera plataforma de doblaje automático de Euskadi

Elhuyar ha creado la primera plataforma de doblaje automático del País Vasco, de manera que doblar automáticamente un audiovisual a otro idioma será factible. Bastará ... con subir el contenido, traducirlo al idioma de destino elegido y hacer clic en la opción de doblaje. Además, el usuario podrá ver en todo momento el resultado que está obteniendo y, en función de sus necesidades, podrá modificar dicho resultado en cada paso del proceso.

La herramienta Aditu ofrecerá a partir de ahora todas estas posibilidades de doblaje, por lo que pasa de ser una plataforma de creación de subtítulos a incluir la posibilidad de doblarlos de modo automático. El objetivo de la plataforma será facilitar el proceso de creación de audiovisuales multilingües, e incorporará nuevas posibilidades como la opción de imitar la voz y la de convertir los subtítulos en voz.

El avance permitirá así crear automáticamente transcripciones y subtítulos de vídeos y audios. Se podrán traducir automáticamente tanto las transcripciones como los subtítulos. La herramienta ofrecerá la posibilidad de visualizarlos y adecuarlos. Y por último, se podrá usar la opción del doblaje. A hora de crear la voz de destino, además, se presentarán diferentes opciones: elegir una voz para cada uno de los hablantes (voces creadas por Elhuyar), imitar la voz original, mantener o quitar el audio de fondo…

Aditu es una plataforma de utilidad creciente en multitud de ámbitos: en la producción de audiovisuales, para aumentar la accesibilidad del contenido; en la administración pública y las empresas, para crear nuevas posibilidades de comunicación; en la industria, para interactuar con máquinas y personas a través de la voz…

Esta plataforma, basada en inteligencia artificial y redes neuronales, se vale de la tecnología punta desarrollada por Orai, tecnología que se actualiza constantemente. Protege especialmente la confidencialidad y la seguridad, ya que todos los contenidos son tratados de forma confidencial.

Todas estas tecnologías han sido desarrolladas en el centro de inteligencia artificial Orai, un centro especializado en el ámbito de la NLP (Natural Language Processing), creado hace tres años por Elhuyar con el objetivo de proporcionar a las empresas e instituciones investigación y soluciones tecnológicas inteligentes de primer nivel y mejorar la competitividad del tejido industrial, la eficiencia de las administraciones y la vida de las personas.