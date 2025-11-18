Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la N-I en Legorreta, sentido Irun, por la colisión de un camión y una furgoneta
Agente de la Policía Nacional Policía Nacional

El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida

La asociación Prodiversa explica que fue cesado de sus funciones en 2015, nada más tener conocimiento del relato de las supuestas víctimas, y, aunque entonces la causa fue archivada, se decidió no readmitirlo

María José Díaz Alcalá

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:14

Comenta

El educador de 38 años detenido en Málaga por supuestamente agredir sexualmente a tres chicos hace diez años en un centro de protección de menores ... fue despedido ese mismo año por Prodiversa, la asociación que lo gestiona, tras tener conocimiento del relato de los denunciantes. Aunque entonces la causa no prosperó y se archivó, el educador no fue readmitido y se le indemnizó por despido improcedente, ha explicado a este periódico el director de la entidad social, Juan Carlos Espejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 Cenando con Pablo señala un postre vasco como lo más sobrevalorado de la gastronomía española: «No tiene nada especial»
  8. 8 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  9. 9 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»
  10. 10

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida

El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida