«Trabajar la autoestima y la disciplina mejora los resultados académicos»

Las dificultades para adquirir las habilidades de lectura en Primaria es uno de los problemas que tienen que atender con mayor frecuencia los centros escolares. ... Lo hacen con herramientas de todo tipo, con trabajo intenso y personalizado, buscando que los alumnos alcancen una competencia que será clave en su desarrollo académico y personal y que no puede ser obviada. Leer y comprender lo que se lee es la piedra angular del éxito en los estudios. Uno de esos alumnos que requerían un empujón era el hijo de Aitziber Gorostiza, alumno del CEIP Amorebieta Larrea. «A principios del curso pasado, cuando estaba en tercero, decidimos apuntarle a clases particulares, pero no funcionó», recuerda su madre.

En su caso, la situación mejoró «notablemente» a mediados de ese curso escolar, después del intento fallido de las clases particulares y de una frustración que se hacía cada vez más visible. Fue entonces cuando el centro les ofreció participar en Indartuz, un programa de refuerzo escolar centrado en mejorar la competencia lectora y matemática. «Lo implantamos en el colegio en enero del año pasado y la verdad es que nos parece todo un acierto», explica Leire Aldazabal, directora del centro. Durante ese curso, unos 60 alumnos participaron en el programa, distribuidos en grupos de diez según la materia que necesitaban reforzar. En matemáticas, el apoyo se dirige sobre todo al alumnado de cuarto de Primaria; en lectura, a los de tercero.

Aunque pueda parecer pronto para iniciar clases de refuerzo, es precisamente en esas edades cuando se asientan las bases para comprender materiales más complejos en los cursos posteriores. «Por eso es fundamental detectar y abordar las dificultades cuando son pequeños», señalan desde el centro. El hijo de Aitziber forma parte del grupo de lectura y en casa no pueden estar más satisfechos. «Más allá de los resultados académicos, hemos notado que tiene más confianza y que ha adquirido una rutina», explica su madre. Como apunta Jessika Bermejo, jefa de estudios, muchos de estos alumnos son plenamente conscientes de sus dificultades. «Llegan con muy poca seguridad en sí mismos. Sin autoestima y sin disciplina no hay resultados académicos, y eso es precisamente lo que se trabaja en Indartuz», asegura.

La metodología es una de las responsables de crear esa confianza en los alumnos. «Se trata de, por una hora, trabajar estas competencias a través de juegos y actividades lúdicas», explican. En el CEIP Amorebieta Larrea, las sesiones se imparten durante una de las dos horas del mediodía, de modo que no prolongan la jornada escolar. Esa organización, junto con el acompañamiento de las familias –que procuran que el refuerzo no se perciba como un castigo sino como una oportunidad–, son, según las docentes, las claves del éxito.

¿Y cómo se elige a los alumnos? A través de pruebas diagnósticas, reuniones con los padres y una observación continua por parte de los tutores. «En las evaluaciones internas ya solemos detectar qué alumnos van a necesitar ese refuerzo», cuenta Jessika, jefa de estudios del centro. Una vez seleccionados, se comunica a las familias la posibilidad de participar en el programa y, a partir de ahí, queda en sus manos la decisión. «El 99% de los padres a los que se lo hemos propuesto han dicho 'sí' al programa, aunque siempre surgen dudas».

Una de las principales suele ser la posibilidad de poder compaginar las clases de refuerzo con el resto de extraescolares. En su caso ha sido «esencial» la participación del ampa, que se encarga de organizar los extraescolares que se imparten al mediodía. «Quitarle a un alumno con dificultades una actividad que le sirve como vía de escape es un palo, pero en la mayoría de casos hemos conseguido adaptar los horarios», se felicitan.