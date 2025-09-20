Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Ignacio Pérez Iglesias, María González Veracruz, Eider Mendoza, Aitor Soroa y Joxerramon Bengoetxea, en el Palacio Miramar. Fernando de la Hera

La tecnología del lenguaje, de Euskadi al mundo

La EHU inaugura la cátedra Hitz, única del Estado especializada en el sector y generador de sinergias entre la investigación y la empresa

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:36

Definitivamente, Euskadi se ha subido a la ola de la Inteligencia Artificial (IA) en una de sus muchas aplicaciones como es el de las tecnologías ... del lenguaje. Lo que parecían recursos de comunicación más propios del futuro y de países anglosajones, son presente y se elaboran aquí, entre investigadores de la EHU y las empresas del sector. El conocimiento científico de los unos y las necesidades creativas de los otros convergen en un ecosistema pionero en el Estado y referente en Europa. Tanto es así que el Ministerio de Transformación Digital hizo una convocatoria para promover una cátedra que investigara y formara en esta disciplina y se ha quedado aquí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  6. 6 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  7. 7 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  8. 8

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  9. 9

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  10. 10 Protesta en apoyo a Palestina frente al Kursaal en el arranque del Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La tecnología del lenguaje, de Euskadi al mundo

La tecnología del lenguaje, de Euskadi al mundo