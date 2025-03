Solo cuatro de cada diez colegios regulan el uso de teléfonos del profesorado

Patricia Rodríguez Domingo, 30 de marzo 2025, 06:57 Comenta Compartir

A pesar de que todos los centros educativos deben tener regulado el uso de tecnología móvil en las aulas y en las instalaciones entre su ... alumnado, las normas de uso no incluyen obligatoriamente al profesorado. De hecho, el 61% de los centros vascos no tiene establecido el uso de estos dispositivos entre el personal docente. Este periódico se ha puesto en contacto con una docena de centros escolares guipuzcoanos y aunque la mayoría no cuenta con una regulación en este sentido, comienzan ya a limitar el uso del teléfono entre sus profesores en consonancia con la prohibición a los alumnos.

Según los datos que arroja el último informe de Telefónica, la media diaria de uso de los 'smartphones' es de 5 horas por parte de la población adulta, que destina el 34% de ese tiempo al uso de apps de redes sociales, un 31,4% de entretenimiento, un 14,4% de aplicaciones de utilidad como navegadores o buscadores , el 11,1% en videojuegos, el 1,5% en compras y el 6,8% restante en otros. Decisión «por pura lógica» En Santo Tomás Lizeoa, en Donostia, cuentan con una norma que regula el uso del móvil entre los profesores y que ha entrado en vigor este año, «si bien la reflexión es anterior», señala su director, Joseba Alkiza. Según explica, el móvil «no se debe tener en clase y menos usarlo, a no ser de que su uso tenga que ver con alguna actividad educativa o de gestión. Esta medida se aplica también en los patios y espacios exteriores comunes». La decisión se tomó «por pura lógica y con el acuerdo del claustro», según detalla Alkiza. «El móvil es una herramienta de trabajo que resulta, por su conectividad, disruptiva para los y las alumnas y el colectivo de trabajadores. Conviene, por tanto, regular su uso. En el caso de los estudiantes, se implanta una norma con la idea de que, poco a poco, el propio alumno o alumna aprenda a autorregularse. En el caso de los docentes o trabajadores en general, acordamos un funcionamiento y confiamos en la autorregulación».. Cabe recordar que el departamento vasco de Educación solicitó en enero de 2024 a todos los centros educativos –redes pública y concertada– que agregaran a su Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) una normativa clara sobre el uso de dispositivos electrónicos dentro de las instalaciones del centro, que debía presentarse antes del 1 de enero de 2025. No obstante, prohibir o no los teléfonos en los colegios sigue estando en manos de cada centro, a diferencia de lo que sucede en el resto de comunidades autónomas del Estado. Y mientras unos ya limitan este uso entre los adultos, otros colegios se encuentran en pleno proceso de reflexión al respecto aunque aún no tengan concretada la medida, como es el caso del colegio Elaienea, que según adelanta su director, Javier Martínez, «estamos en ello». En el centro St. Patrick's English School de Donostia «este curso se han colocado carteles de 'No Phone Zone' para recordar no solo al alumnado sino también al profesorado y a cualquiera que visite el centro que debe limitar su uso delante de los alumnos y que se recurra al móvil solo cuando el tema sea urgente o importante», detallan desde este centro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión