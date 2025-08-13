Solo un 12,7% del alumnado de la EHU deja sus estudios en el primer curso y un 6,55% cambia de titulación Euskadi es, junto con Navarra, la comunidad autónoma con los menores porcentajes de abandono tanto en grado como en máster.

Álvaro Guerra Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:58

La Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) sigue sacando buenas notas a nivel del Estado. Así, según se recoge de los datos del reciente informe Datos y cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2024/25 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Solo un 12,7% de los alumnos vascos deja sus estudios en el primer curso y un 6,55% cambia de titulación.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha destacado este miércoles que estas cifras son «consecuencia de una buena preparación y orientación preuniversitarias».

El informe del ministerio señala que el alumnado vasco destaca por sus buenos resultados ya antes de incorporarse a la universidad. En 2023, casi la totalidad aprobó la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en primera convocatoria, un 98,1%. Y de quienes tuvieron que recurrir a la segunda convocatoria aprobaron el 88,4%.

Este alto rendimiento académico se mantiene una vez que el alumnado accede a la universidad. Así, en el curso 2022/2023, el alumnado de grado aprobó más de ocho de cada diez créditos matriculados (82,6%) y en máster, superaron prácticamente todos los créditos, un 94,7%.

El consejero subraya que solo uno de cada cinco estudiantes que iniciaron sus estudios de grado en el curso 2018/2019 los abandonó. El 13,9% lo hizo en primer curso, un 4,4% en segundo y un 2,3% en tercero. Esta tasa de abandono se redujo aún más entre quienes empezaron en el curso 2020-2021, ya que solo un 12,7% abandonó sus estudios en primer curso.

Los datos son igualmente reveladores en los estudios de máster: del 9,4% de abandono en la promoción 2018/2019 se pasó a un 5,2% en 2020/2021. Euskadi es, junto con Navarra, la comunidad autónoma con los menores porcentajes de abandono tanto en grado como en máster.

Juan Ignacio Pérez ha incidido en que también son pocos quienes cambian de rumbo. Euskadi también registra, junto a Navarra, los menores porcentajes de cambios de estudios. Solo el 6,5% de la promoción 2018/2019 optó por cambiar de titulación y dos cursos después, la cifra se mantuvo en los mismos términos. En máster, el cambio de estudios es casi anecdótico: un 1,1% cambió de titulación en 2018/2019 y apenas un 0,7% en 2020/2021.

Todos estos datos se alinean con la información recogida en el informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2025 País Vasco elaborado por la Fundación CYD, que señala que los y las estudiantes de Euskadi son los que menos tardan en finalizar sus estudios de grado, ya que el 51,4% del alumnado terminan sus estudios en el tiempo teóricamente previsto frente al 42,7% del conjunto de universidades presenciales del Estado.

