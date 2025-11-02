«Me saqué Derecho porque trabajaba por la mañana y estudiaba por las tardes»

Ocho años han pasado desde que María Longarte, joven de 36 años vecina de Tolosa, terminara la carrera de Derecho en la UNED. Lo ... que le motivó fue el deseo de profundizar en los conocimientos de la rama civil adquiridos mientras estudió Administración y Dirección de Empresas. «Empecé mi segundo grado tres años después de mi primera licenciatura por curiosidad. Lo saqué en cuatro años porque compaginaba mi puesto como Técnico de Administración General por las mañanas y el estudio de las asignaturas por las tardes».

Pero, aunque no empezó estudiando con la intención de cambiar de trabajo, la carrera le abrió un abanico amplio de posibilidades. Tras graduarse en 2017, Longarte comenzó a opositar para convertirse en notaria. En la actualidad es la fedataria de Bergara y próximamente lo será de Eibar. «La UNED, y sobre todo las asignaturas y el conocimiento de Derecho Mercantil y Civil, me ayudaron mucho a decantarme y a encontrar mi verdadera vocación y estoy encantada».

Para esta tolosarra, las mayores ventajas que ofrece la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Bergara tienen que ver con la flexibilidad que permite su modelo formativo. «La UNED tiene dos puntos fuertes principales. El primero es que permite que los alumnos podamos compaginar estudios y trabajo, ya que la mayoría estamos en esa situación. Pero, además, está organizada de tal forma que tienes mucha flexibilidad para modular por tu cuenta tus estudios según tus intereses. Yo, por ejemplo, me cogí las tres asignaturas de Derecho Civil en un solo año», explica.

Asimismo, para esta profesional el sistema semipresencial fue de una «gran ayuda», ya que pese a ser opcional pudo preguntar las dudas que le surgían a medida que realizaba sus estudios y conocer compañeros, lo que le hizo sentirse acompañada a pesar de la distancia. «Poder contar contar con tutorías y clases presenciales, donde te explicaban los casos prácticos que nos mandaban, agiliza mucho el aprendizaje porque puedes remarcar y profundizar en los conocimientos que aprendes durante los cursos digitales».

Materiales

La «disponibilidad y calidad de los materiales» es otra de las mayores ventajas que destaca. «Al final es un centro que tiene sedes en muchos puntos del Estado y el temario es igual en todas las sedes. Por eso, además de poder coger libros y consultar documentos en la biblioteca que hay en Bergara, pude conseguir un montón de material y apuntes que otras personas habían hecho los años anteriores. Ese es otro punto que valoro de manera muy positiva», añade.