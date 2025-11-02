Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

María Longarte

«Me saqué Derecho porque trabajaba por la mañana y estudiaba por las tardes»

María Longarte terminó la carrera hace ocho años en la UNED y ahora trabaja como notaria en Bergara

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Ocho años han pasado desde que María Longarte, joven de 36 años vecina de Tolosa, terminara la carrera de Derecho en la UNED. Lo ... que le motivó fue el deseo de profundizar en los conocimientos de la rama civil adquiridos mientras estudió Administración y Dirección de Empresas. «Empecé mi segundo grado tres años después de mi primera licenciatura por curiosidad. Lo saqué en cuatro años porque compaginaba mi puesto como Técnico de Administración General por las mañanas y el estudio de las asignaturas por las tardes».

