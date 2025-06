Salud replica a la EHU que ya hay 2.000 médicos que podrían dar clase en euskera

I. Fernández de Lucio San Sebastián Viernes, 6 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

A la espera de celebrar en los próximos días una reunión para limar asperezas, el Departamento de Salud y la Universidad del País Vasco (EHU) ... siguen con la polémica por las plazas de Medicina en euskera. Mientras el Gobierno Vasco quiere crear 40 nuevos puestos, la Universidad rebaja la cifra a 16 porque asegura que no hay espacio para acoger más alumnos y porque no está dispuesta a ofertar más plazas si no hay garantías de que van a completar los seis años de carrera íntegramente en lengua vasca. Algo que, a su juicio, hoy por hoy no sucede al no haber suficientes médicos especialistas con el C1 –requisito para dar clase en el grado de euskera– que quieran ser docentes e impartan todas las unidades específicas de cada asignatura cuando los alumnos pasan al hospital, a partir de 4º.

Ante esta situación, la Universidad ha propuesto al departamento elevar la exigencia lingüística de B2 a C1 en algunas especialidades. Salud, por su parte, replica que ya hay 2.086 médicos con el C1 o C2 de euskera, el 26% del total. Considera que son suficientes para cubrir la demanda. Sin embargo, la EHU apenas cuenta con 505 profesores asociados en el grado de euskera. Aunque el grueso son médicos, aquí entra también el personal de enfermería, psicología y fisioterapia. Es decir, que la proporción de galenos de Osakidetza con perfil lingüístico avanzado que decide impartir docencia es menos del 25%. Los estudiantes, con el rector El consejero, Alberto Martínez, ha pedido ser más flexibles en todo este asunto. «Puede ocurrir que un estudiante pueda hacer 1º, 2º y 3º en euskera», pero que más adelante «haya una asignatura que puedan hacerla en castellano», defiende. El Consejo de Estudiantes de la EHU se alineó ayer con el Rectorado y cargó contra Salud, a la que afeó que su propuesta «choca con la realidad. La ampliación de plazas exige mayor inversión y consensos», señaló.

