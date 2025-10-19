Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varios alumnos utilizan tabletas en clase para seguir la explicación de su profesora. Villamil

Pacto por un uso crítico de la tecnología

Racionalización. ·

Los centros vascos creen que se debe analizar dónde y para qué utilizar pantallas, sin frenar la alfabetización digital, idea que Educación recoge en un Plan que publicará este curso

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:41

Comenta

La reflexión está sobre la mesa de la comunidad educativa, motivada en buena parte por la preocupación de las famlias. ¿Nos hemos pasado en el ... uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y la pregunta consiguiente: ¿Sería bueno dar marcha atrás y volver al papel? Estas inquietudes se han visto alimentadas por titulares provenientes de países referentes en Educación. El Gobierno sueco, por ejemplo, está frenando la inversión en pantallas y promoviendo el uso de libros de texto, buscando un equilibrio entre lo digital y lo tradicional.

