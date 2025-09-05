Ocho de cada diez universitarios trabajan a tiempo completo tras la carrera en Euskadi

Pueden arrancar el curso con optimismo aquellos estudiantes que se disponen a realizar una carrera univeritaria en cualquiera de las facultades vascas, ya sean de ... la Universidad del País Vasco (EHU), Deusto, Mondragon Unibertsitatea o Euneiz. Los datos de sus antecesores de aula son halagüeños. Tanto, que indican que lo más probable es que finalicen el grado en su duración natural y encuentren después trabajo a tiempo completo.

Según el informe autonómico de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), Euskadi es la comunidad con el mayor porcentaje de egresados –personas que han completado y aprobado satisfactoriamente un plan de estudios– en la edad típica universitaria. El 77,7% de los alumnos ha terminado la carrera con menos de 25 años (en estudios de grado y máster) o con 30 tenía ya el doctorado. Así, casi ocho de cada diez alumnos cubre con éxito su etapa formativa antes de incorporarse al mercado laboral.

Pero es que ese paso, tan deseado como temido, también se desarrolla con alto grado de satisfacción en la mayoría de casos. El informe analiza la situación laboral de los egresados en grado en el curso 2018/19 y concluye que a los cuatro años, es decir en 2023, de los dados de alta en la Seguridad Social, un 77,7% cuenta con un trabajo a tiempo completo y un 63,2% cotiza dentro de la categoría de los titulados.

Los alumnos que salen de la universidad en el País Vasco que trabajan por cuenta ajena a tiempo completo perciben, a los cuatro años de obtener su grado, 33.083 euros, la mayor base media de cotización anual por un trabajo a tiempo completo en España.

Sigue habiendo profesiones mejor pagadas. La tópica pregunta de qué tiene mejor salida sigue, por tanto vigente en la mayoría de familias. Destaca el valor promedio de los graduados en Salud y Servicios Sociales (38.500 euros), superando en 3.400 euros a las cifras en este ámbito en el conjunto del Estado.

Precisamente, por la elección del tipo de carreras también se distingue Euskadi. El informe destaca a la Comunidad Autónoma Vasca por su alta proporción de titulados en STEM, las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. En esas ramas ingresa el 29% del alumnado, frente al 21% del conjunto de las universidades presenciales españolas. Y se lleva la palma Euskadi en las ingenierías, con un 17% que significa el índice más alto del Estado. Las universidades vascas ocupan asimismo la cuarta posición en ciencias físicas, químicas y geológicas.

Algo tiene que ver en estos buenos datos la inversión pública y el nivel socioeconómico y cultural de las familias. Respecto a lo primero, Euskadi es la segunda comunidad con más gastos corrientes por alumno (8.976 euros frente a 7.589 en España) y la de más gastos de personal por empleado (45.591 euros frente a 36.548). En cuanto a lo segundo, el País Vasco es la segunda comunidad con más proporción de alumnos con al menos un progenitor con estudios superiores (79%) y la cuarta con más porcentaje con al menos un progenitor ocupado en puestos de alta cualificación (54%).