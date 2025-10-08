Mondragon Unibertsitatea presentará su oferta de grados universitarios este sábado en una feria en el Kursaal En la actualidad ofrece 19 grados universitario, de los que 11 son duales. Además de en San Sebastián, organizará ferias en Vitoria y Bilbao

DV Arrasate Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:02 Comenta Compartir

Mondragon Unibertsitatea ha organizado tres ferias de grado, una en cada territorio histórico, para que el alumnado interesado en iniciar sus estudios universitarios resuelva sus dudas y participen en charlas informativas que les ayudarán a tomar decisiones sobre el futuro universitario.

Las ferias se llevarán a cabo durante el mes de octubre. La primera, tendrá lugar este sábado 11 de octubre en el Kusaraal de San Sebastián, mientras que la segunda se celebrará el 18 de octubre en el Hotel Silken de Vitoria-Gasteiz, y la tercera, el 25 de octubre en el Campus Bilbao AS Fabrik.

Charlas informativas y 'stands'

Durante las ferias, que se celebrarán entre las 10:00h y las 14:00h, las y los asistentes podrán visitar los 'stands' de todas las titulaciones universitarias que ofrece Mondragon Unibertsitatea, incluyendo ingenierías, gestión de empresas, emprendimiento, educación, humanidades, gastronomía y comunicación.

Además, se ofrecerán charlas informativas sobre temas de interés para quienes están eligiendo carrera sobre la información de los grados, la financiación de estudios, el modelo educativo y las diferentes formas de aprender.

Las ferias también permiten conocer en detalle los grados duales, que combinan formación universitaria con experiencia profesional, ofreciendo a las y los estudiantes una perspectiva práctica de su futura carrera. Para este curso 2025/2026 Mondragon Unibertsitatea ofrece 19 grados universitarios, de los cuales 11 son duales.

El objetivo de estas ferias es ofrecer a los y las futuras universitarias, toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas, conocer las opciones educativas y descubrir cómo adaptarse a su modelo educativo. La participación en las charlas requiere inscripción previa, y todos los detalles sobre horarios, registro y actividades están disponibles en la página web de Mondragon Unibertsitatea.

Temas

Mondragon Unibertsitatea