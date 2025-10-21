La mesa contra la segregación pide a los colegios asumir compromisos «verificables»

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, llamó ayer a adoptar «medidas urgentes» contra la segregación escolar porque «hay mucho en juego». Si bien considera que ... las iniciativas adoptadas hasta ahora —como la obligación de los colegios de reservar plazas para alumnado vulnerable— están funcionando, «no es suficiente». Pidió, por ello, «altura de miras» y, en concreto, que todos los centros, tanto públicos como concertados, asuman compromisos «verificables» contra este problema.

Pedrosa presidió la segunda reunión del foro Eskola Bikaina Denontzat (Una escuela excelente para todos) en el instituto Salburua de Vitoria. La mesa busca alumbrar, para final de curso, un pacto social contra la segregación escolar que comprometa a más de una cincuentena de agentes educativos y sociales. El foro, inspirado en iniciativas similares de Cataluña, fue inaugurado por el lehendakari en septiembre y viene a dar cumplimiento a la Ley de Educación. Hasta ahora, los agentes han recibido un diagnóstico inicial elaborado por el Departamento de Educación, al que han añadido sus aportaciones. La tercera cita del foro, que tendrá lugar en un mes, dará comienzo a la tercera fase, la de elaboración de los principios que guiarán las medidas a adoptar en el futuro.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, la consejera mostró su «satisfacción» con el trabajo realizado hasta el momento y su «esperanza de dar un paso más». «Esperamos cooperación y diálogo», dijo, tras ensalzar el proceso como «constructivo». El objetivo es «fortalecer los servicios públicos».

«Debemos construir una escuela que consiga que la diversidad sea una fortaleza», señaló la consejera

Pedrosa defendió que las medidas adoptadas en los últimos años han dado resultados «positivos» en «algunas» zonas. Es decir, que se está logrando «equilibrar la composición del alumnado entre diferentes centros», aunque no detalló a qué municipios se refiere. Recientemente, el Ararteko ha puesto en solfa los datos de Educación en Ordizia, donde el problema de la segregación es más sangrante y existe un desequilibrio enorme entre el alumnado extranjero que acogen el colegio público y el único centro concertado.

Precisamente, miembros de Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea se reunieron el pasado sábado en el municipio goierritarra para protestar contra la segregación escolar y convocar una manifestación para el día 29 de noviembre en Bilbao con el lema «Contra la segregación, el camino es la escuela pública». Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea denunció que «la segregación escolar es el problema estructural y la característica más vergonzosa de nuestro sistema». Es más, según el pronóstico adelantado por la mesa Eskola Bikaina Denontzat en la primera sesión, en Euskadi habría que cambiar de centro a un 43% de alumnado vulnerable para terminar con ella –en Gipuzkoa este porcentaje está en el 39%–.

Zonas de influencia

El problema de la segregación tiene consecuencias de tipo social y académico. Tras Cataluña, Euskadi es la comunidad autónoma que más segrega al alumnado de origen extranjero. Así las cosas, Pedrosa confía en que el proceso puesto en marcha permita hacer frente a los problemas actuales pero también sentar las bases para «construir la escuela del futuro». Una que ponga al alumnado y a su bienestar emocional «en el centro» y que sea más «equitativa, inclusiva y eficaz». «La interculturalidad es un cambio que ha llegado para quedarse, y debemos construir una escuela que consiga que la diversidad sea una fortaleza», añadió.