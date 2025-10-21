Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un profesor apunta en la pizarra del aula de un colegio. MIRIAM GIL

La mesa contra la segregación pide a los colegios asumir compromisos «verificables»

La consejera Pedrosa llama a adoptar medidas «urgentes» tras la segunda cita del foro Eskola Bikaina Denontzat

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, llamó ayer a adoptar «medidas urgentes» contra la segregación escolar porque «hay mucho en juego». Si bien considera que ... las iniciativas adoptadas hasta ahora —como la obligación de los colegios de reservar plazas para alumnado vulnerable— están funcionando, «no es suficiente». Pidió, por ello, «altura de miras» y, en concreto, que todos los centros, tanto públicos como concertados, asuman compromisos «verificables» contra este problema.

