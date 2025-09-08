El lehendakari, ante el reto de reducir la segregación escolar en el primer día de curso: «Unir en la diversidad en lugar de separar»

El Gobierno Vasco ha dejado claro esta mañana cuál es su asignatura principal en el curso escolar que arranca hoy. El Lehendakari Imanol Pradales, acompañado ... de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha presidido hoy en el IES Etxebarri BHI la primera reunión de Eskola Bikaina Denontzat, la mesa que reunirá a lo largo de todo el curso a medio centenar de agentes y que tiene como objetivo consensuar medidas sostenibles y factibles que permitan reducir la segregación escolar.

«El sistema está afrontando cambios de enorme magnitud, que no van a cesar y nos exigen innovación y adaptación», ha reconocido el lehendakari. Durante el curso 2020-2021 se incorporaron 2.500 alumnos y alumnas con el curso ya iniciado, mientras que el pasado año la cifra ascendió a 8.000. Muchos de ellos proceden de otros países, con trayectorias educativas interrumpidas, sin saber euskera ni, en algunos casos, castellano, y con necesidades específicas de apoyo. El reto del sistema consiste en dar un tratamiento adecuado a esas necesidades especiales y, para ello, empezar por distribuirlas de manera equitativa por los centros.

La mesa está integrada por administraciones públicas de Euskadi, agentes del sistema educativo, sindicatos, universidades, patronales de la concertada, partidos políticos y entidades sociales. En esta primera reunión han participado, entre otros: la Dirección de Centros y Planificación, la Dirección de Coordinación con las Familias y la Comunidad Educativa, las viceconsejerías de Políticas Educativas, Administración y Servicios, y Juventud y Reto Demográfico, además de EUDEL, Biltzen, el Consejo Escolar de Euskadi, la Inspección de Educación y el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI).

También han estado presentes asociaciones de familias y alumnado como EHIGE, Fapacne y Apnabi; organismos especializados en inclusión y derechos educativos como UNICEF, Save the Children, Plena Inclusión o Eusko Ikaskuntza; y las principales universidades vascas (UPV/EHU, Deusto, Mondragon Unibertsitatea y BAM).

La mesa cuenta asimismo con la participación de partidos políticos (EAJ-PNV, PSE-EE, EH Bildu y PP), sindicatos del sector educativo (LAB, UGT, CCOO, Interinoak) y patronales de la red concertada (Kristau Eskola, Ikasgiltza, AICE, EIBE, Elizbarrutia e Ikastolen Elkartea).

La consejera Pedrosa ha señalado que este pacto es «un espacio de escucha, de construcción y de corresponsabilidad, donde nadie puede quedarse al margen. Queremos medidas compartidas y de impacto real, que fortalezcan la equidad, la cohesión y la eficiencia escolar».

En esta primera reunión, se ha presentado al resto de agentes participantes un diagnóstico inicial de la segregación escolar en Euskadi como base de trabajo del pacto. El mismo concluye que resulta imprescindible un cambio de enfoque que permita reducir la segregación escolar, reforzar la calidad y garantizar que todo el alumnado, especialmente el más vulnerable, tenga acceso a las mismas oportunidades de progreso.

El desarrollo de Eskola Bikaina Denontzat se extenderá a lo largo del curso 2025-2026 y se articula en tres fases: validación del diagnóstico inicial; definición de misión, visión y principios compartidos, y definición de ámbitos de actuación y medidas concretas. Cada fase incluirá sesiones de debate y contraste, habilitando un proceso participativo orientado a consensuar propuestas con impacto real en la equidad y la eficacia del sistema educativo. «Tenemos que garantizar una escuela que una en la diversidad en lugar de separar, que asegure no solo la igualdad de oportunidades, sino también los mejores resultados; una escuela que vele por el bienestar emocional y haga del euskera un elemento de cohesión, acogida e identidad comunitaria. El reto es tan complejo como ilusionante», ha defendido el Lehendakari.