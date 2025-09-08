Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pradales y Pedrosa han visitado este lunes el instituto de Etxebarri, con motivo del inicio de curso. Maika Salguero

El lehendakari, ante el reto de reducir la segregación escolar en el primer día de curso: «Unir en la diversidad en lugar de separar»

Educación ·

Esta mañana se ha reunido por primera vez la mesa Eskola Bikaina Denontzat con datos sobre la mesa como que 8.000 alumnos se incoporan a las aulas con las clases iniciadas

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:42

El Gobierno Vasco ha dejado claro esta mañana cuál es su asignatura principal en el curso escolar que arranca hoy. El Lehendakari Imanol Pradales, acompañado ... de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha presidido hoy en el IES Etxebarri BHI la primera reunión de Eskola Bikaina Denontzat, la mesa que reunirá a lo largo de todo el curso a medio centenar de agentes y que tiene como objetivo consensuar medidas sostenibles y factibles que permitan reducir la segregación escolar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  3. 3

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  4. 4 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  5. 5 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  6. 6 Bandera de La Concha: Clasificaciones de la categoría masculina
  7. 7

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  8. 8

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  9. 9 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  10. 10

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El lehendakari, ante el reto de reducir la segregación escolar en el primer día de curso: «Unir en la diversidad en lugar de separar»

El lehendakari, ante el reto de reducir la segregación escolar en el primer día de curso: «Unir en la diversidad en lugar de separar»