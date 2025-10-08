LAB, Steilas y ELA convocan una huelga el próximo miércoles en Educación para denunciar el «genocidio» en Palestina

Los sindicatos LAB, Steilas y ELA han convocado una huelga de 24 horas el próximo día 15, miércoles, en Educación para denunciar el «genocidio» en ... Palestina. Estas centrales, junto a CCOO, UGT, ESK, CGT, Etxalde e Hiru anunciaron la semana pasada jornadas de movilizaciones y un paro general de tres horas (de 11.00 a 14.00 horas) para esa jornada con el objetivo de denunciar «el negocio con el genocidio» de las empresas y para reclamar la ruptura de relaciones comerciales con Israel, el fin del conflicto en Gaza y el «derecho de Palestina a ser un estado libre». ELA convocó ese mismo día otras protestas por el mismo motivo. Se han anunciado manifestaciones en las capitales de los tres territorios históricos, incluida Donostia, y Navarra a las 12.30 horas.

Ahora, LAB y Steilas han llamado a los trabajadores de todo el sistema educativo a movilizarse en los centros de trabajo, realizar piquetes informativos y «llenar» a las 12.30 horas las calles de Donostia, Bilbao, Vitoria y Pamplona. Han señalado en un comunicado que la comunidad educativa «ha denunciado desde el primer momento el brutal ataque israelí contra el pueblo palestino, ante el que se ha movilizado en varias ocasiones». «Nadie duda de que lo que está ocurriendo hoy es un genocidio, salvo el propio Estado de Israel o los gobiernos e intereses económicos que lo sustentan», han añadido.

Han indicado que con este paro pretenden mostrar «la solidaridad de toda la clase trabajadora con el pueblo palestino; denunciar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que Israel, con el apoyo del Gobierno de EEUU, está cometiendo contra el pueblo palestino, así como denunciar la continua colonización del territorio palestino cisjordano y las graves consecuencias que genera en las condiciones de trabajo y vida de la clase trabajadora palestina». También han criticado la «brutalidad» de los menores fallecidos y de los trabajadores de la educación.

El sindicato ELA, por su parte, tras conocer la convocatoria de LAB y Steilas, ha llamado también a los trabajadores de la enseñanza pública no universitaria y concertada, tanto de Haurreskolak como de las universidades, a una huelga para toda esa jornada. Ha explicado que considera «más acertada» una jornada completa de huelga en el ámbito de la educación, por lo que ha animado a cerrar las escuelas y a participar en las movilizaciones e iniciativas «soberanistas y antibelicistas».

ELA subraya que mediante esta convocatoria de huelga interpela a los gobiernos vasco, navarro y central, así como a las empresas, a activar todas las herramientas para frenar el genocidio contra el pueblo Palestino. Para ello, les exige que rompan todas sus relaciones con Israel.