LAB, Steilas y ELA convocan una huelga el próximo miércoles en Educación para denunciar el «genocidio» en Palestina

Las centrales llevarán a cabo distintas movilizaciones durante la jornada de paro

A. I.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:35

Comenta

Los sindicatos LAB, Steilas y ELA han convocado una huelga de 24 horas el próximo día 15, miércoles, en Educación para denunciar el «genocidio» en ... Palestina. Estas centrales, junto a CCOO, UGT, ESK, CGT, Etxalde e Hiru anunciaron la semana pasada jornadas de movilizaciones y un paro general de tres horas (de 11.00 a 14.00 horas) para esa jornada con el objetivo de denunciar «el negocio con el genocidio» de las empresas y para reclamar la ruptura de relaciones comerciales con Israel, el fin del conflicto en Gaza y el «derecho de Palestina a ser un estado libre». ELA convocó ese mismo día otras protestas por el mismo motivo. Se han anunciado manifestaciones en las capitales de los tres territorios históricos, incluida Donostia, y Navarra a las 12.30 horas.

