Kristau Eskola ve muy difícil una solución antes de la próxima tanda de huelgas en la concertada Mikel Ormazabal, director general de Kristau Eskola. / DV Asegura que se ha ofrecido «tanto en salarios como en las horas que posibilitan el trabajo personal a los profesores y en otras condiciones que son equiparables a los que tiene la ikastola» EL DIARIO VASCO Jueves, 28 marzo 2019, 11:13

A pocos días de que comience otra tanda de huelgas, cuatro consecutivas desde el próximo lunes, y dos más en mayo, que se suman a las 18 realizadas este curso, se ve «muy difícil» la «solución» a este conflicto laboral. Así lo admite el director general de Kristau Eskola, Mikel Ormazabal. Mantiene que la patronal de los centros educativos concertados de iniciativa social cree que el conflicto existente en la actualidad no finalizará hasta que los sindicatos tengan en cuenta «la realidad» del sistema de la concertada, y considera que las centrales mantienen posturas «maxilamistas» para tratar de «debilitarles».

En declaraciones a Radio Euskadi, Mikel Ormazabal ha señalado que, «si en un sector de la concertada son válidas las condiciones puestas encima de la mesa», Kristau Eskola ha promovido mejoras, «tanto en salarios como en las horas que posibilitan el trabajo personal a los profesores y en otras condiciones que son equiparables a los que tiene la ikastola». Por ello, ha mostrado su «extrañeza» por la actual situación y ha preguntado: «¿LAB, qué pasa?, ¿tienes otros objetivos?». En esta línea, se ha preguntado si detrás de la actitud de ELA y LAB están sólo las condiciones laborales de los trabajadores o «hay algo más», insinuando un trasfondo ideológico. Ha criticado que éste último sindicato haya firmado el convenio de ikastolas, que es «peor», y se niegue a suscribir la propuesta de la escuela concertada. También ha asegurado que no ve que, de momento, pueda haber posibilidades de una mediación», sin un compromiso previo por arte del Gobierno Vasco.

Mikel Ormazabal ha señalado que de momento no tienen datos generales sobre matriculaciones, aunque ha adelantado que parece que en algunos lugares se han registrado descensos en la etapa de bachiller dentro de la enseñanza concertada, que vivirá la próxima semana cuatro nuevas jornadas de huelga.

Por su parte, los sindicatos ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT reclamaron ayer a las patronales de la enseñanza concertada que elaboren una nueva oferta de condiciones laborales para retomar la negociación. Las centrales han enviado a los responsables del sector y al Departamento de Educación un documento con las «claves» que permitirían «aproximarse a los acuerdos».

La petición de retomar el diálogo se produce a cinco días de que comience otra tanda de huelgas, cuatro consecutivas desde el próximo lunes, y dos más en mayo, que se suman a las 18 realizadas este curso. El documento enviado a patronales y Educación destaca como «claves» para acercar posturas «el mantenimiento de empleo y la recolocación de todo el personal afectado por el eventual cierre de aulas, no solo de los docentes»; que las subidas salariales no se vinculen a la financiación pública y permitan recuperar el poder adquisitivo perdido y que beneficien al conjunto de las plantillas. Añade otras líneas rojas, como la reserva de horas complementarias para la preparación de las clases y el seguimiento del alumnado, así como un reconocimiento de 70 horas de dedicación no presencial al año -trabajo en casa-.

Las centrales argumentaron ayer que «con los contenidos y planteamientos de la propuesta que llevaron a la mesa el pasado lunes es imposible llegar a un acuerdo para dar salida a la situación que atraviesan los centros de enseñanza de iniciativa social». Censuraron la «posición cerrada» de los responsables del sector y reclamaron al Gobierno Vasco «que se implique y participe de manera activa y real en la salida del conflicto».

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, defendió ayer que su departamento ha hecho propuestas encaminadas a «facilitar» que se llegue a un acuerdo, como el plan de recolocación de los docentes que pierdan su puesto por el cierre de aulas; además de seguir «trabajando» para intentar que avance la negociación. Uriarte, además, reconoció el «importante esfuerzo» que está haciendo Kristau Eskola, en referencia a las mejoras laborales.

Propuesta de Kristau Eskola

La última propuesta de Kristau Eskola a los sindicatos consta de seis puntos que propone, entre otras cuestiones, tablas salariales para el personal docente con pago delegado más el 0,5 % para los años 2017, 2018 y 2019.

Los salarios de los profesores de infantil y primaria aumentarían un 4,22% respecto al convenio de 2009, los de DBH (Primer ciclo de ESO) no licenciados un 4,34% y los de los licenciados un 12,93%. Por su parte, el de los profesores del segundo ciclo de secundaria y los de bachiller se incrementaría un 3,09%.

Asimismo, entre 2020 y 2023 plantea, para el personal docente y primer ciclo de Educación infantil «la aplicación de la subida del módulo de pago delegado de esos años, si es mayor que el IPC y encaso contrario, subida del IPC«. En este último supuesto, en el que el incremento salarial sea superior a la subida del módulo de pago delegado, la diferencia se compensaría y absorbería en ejercicios posteriores en los que la subida del módulo de pago delegado sea superior a la subida del IPC.

También, «con carácter excepcional y único», se propone el pago para el personal docente y personal de Educación Infantil Primer Ciclo de una paga compensatoria en los años 2017 y 2018, respectivamente, del 2% del salario base.