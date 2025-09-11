Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joxerramon Bengoetxea, Carlos Garaikoetxea, el lehendakari Imanol Pradales, Nekane Balluerka y José Ángel Iribar, en el acto de inicio de curso de la EHU. Gorka Estrada

La internacionalización y el compromiso social guían el inicio de curso de la EHU

El rector Joxerramon Bengoetxea promete trabajar «con la excelencia como objetivo» para que la universidad vasca sea «referencia en Europa»

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:04

Era el primer acto oficial de inicio de curso para el rector de la Universidad del País Vasco (EHU) y Joxerramon Bengoetxea aprovechó para socializar ... el objetivo doble de la entidad que dirige. Uno hacia dentro y otro hacia fuera. «Tendremos como brújula las necesidades y el cuidado de la comunidad universitaria», dijo en primer lugar, incidiendo en el objetivo de «impulsar el compromiso social». Habló después de liderar el sistema universitario vasco y convertirse en «una universidad de referencia en Europa y en el ámbito internacional». Lo resumiría a la perfección después el lehendakari Carlos Garaikoetxea en su breve pero profundo discurso, cuando dijo aquello de «mundura irekia baina sustraiak ahaztu gabe» (abierta al mundo sin perder las raíces).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  6. 6 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  7. 7

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio
  8. 8

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10

    El desgarrador testimonio de una gazatí que vive en Zarautz: «Sueño que matan a mis hijos en Gaza, solo quiero traerlos a Gipuzkoa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La internacionalización y el compromiso social guían el inicio de curso de la EHU

La internacionalización y el compromiso social guían el inicio de curso de la EHU