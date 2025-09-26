La EHU realizará el lunes un paro institucional en solidaridad con Palestina y la flotilla Global Sumud
El rector, Joxerramon Bengoetxea, hace un llamamiento a toda la comunidad universitaria a participar en las concentraciones convocadas en los tres campus
Iñigo Fernández de Lucio
Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:34
El equipo rectoral de la UPV/EHU ha decidido realizar un paro institucional el próximo lunes, 29 de septiembre, «como muestra de solidaridad con el ... pueblo de Palestina y la flotilla Global Sumud». El rector, Joxerramon Bengoetxea, ha hecho un llamamiento a toda la comunidad universitaria para que participe en las concentraciones que se han convocado en los tres campus.
Bajo el lema 'EHU Palestinarekin. Stop genocide' las concentraciones se llevarán a cabo de 11:00 11:30 en los tres campus: en Gipuzkoa, en la plaza Unamuno; en Bizkaia, en la plaza Jorge Oteiza y en Álava, en la entrada de la Facultad de Letras.
Tal y como señaló Bengoetxea la semana pasada, «el genocidio contra el pueblo palestino es una cuestión prioritaria en nuestra universidad» y «la convocatoria de un paro institucional para expresar el malestar de la comunidad universitaria y su solidaridad con el pueblo palestino está en sintonía con la postura institucional expresada por el equipo rectoral ante el genocidio».
El rector, en nombre de su equipo, ha comunicado a todos los miembros de la Universidad, a través de un email, esta decisión y ha hecho un llamamiento a participar en las concentraciones para denunciar el genocidio y solidarizarse con el pueblo palestino y con la flotilla Global Sumud. Asimismo, tal y como explica en el mensaje, este paro institucional no tendrá efecto alguno sobre la plantilla y el alumnado; y se pide al profesorado que no realice pruebas de evaluación durante ese intervalo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.