La EHU inicia un «diagnóstico de las necesidades» de la universidad de cara a la elaboración de los primeros presupuestos

El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerra Bengoetxea, ha presentado este martes las principales líneas de trabajo de cara al curso 2025- ... 2026 y ha anunciado que se ha iniciado «un diagnóstico de las necesidades de la universidad» de cara a la elaboración de los primeros presupuestos, en los que el equipo rectoral trabaja «intensamente».

Bengoetxea ha informado en el Campus de Gipuzkoa de la EHU en San Sebastián que los alumnos comenzarán las clases el lunes y el acto oficial de inicio del nuevo periodo lectivo tendrá lugar el día 10 en la capital guipuzcoana, con «unos 8.700 nuevos alumnos», según cifras provisionales ya que todavía está abierto el proceso de matriculación y aún quedan otras dos convocatorias. Más de 35.100 estudiantes de grado estudiarán en la universidad y en este sentido, el rector se ha mostrado «muy satisfecho» por cómo arranca este nuevo curso. Además, ha destacado que «por encima del 73% de los nuevos y nuevas estudiantes han podido matricularse en la disciplina de su elección», lo cual supone «un gran ajuste entre las vocaciones y la oferta». En torno al 54% cursarán sus estudios en los campus de Bizkaia; 25,7% en Gipuzkoa y en torno al 20% en Álava.

Respecto a las «líneas estratégicas» para el nuevo curso, se ha referido a los presupuestos, que serán los primeros del nuevo equipo rectoral, y de cara a su negociación ha indicado que están elaborando «un mapa, un diagnóstico de las necesidades en todos los aspectos, respecto a personal, infraestructuras, planes...», que se prevé esté concluido «para noviembre», con el fin de, a continuación, «compartirlo, siempre con espíritu de lealtad, proximidad y cercanía con el Gobierno Vasco y, sobre todo, con el Departamento responsable de Universidades», con vistas a dotar a la EHU de «los presupuestos que necesita». En este sentido, ha recordado que aumentar la dotación presupuestaria es una demanda «constante» de su equipo y el plantemiento va a ser demostrar que es necesario «a través de datos que recojan esas necesidades» a través de ese diagnóstico.

Junto con los presupuestos se va a elaborar un «plan estratégico, pensado para tres años» para lo que Bengoetxea pondrá en marcha una ronda de encuentros para escuchar a los distintos sectores que conforman la universidad. «Estaremos en todos los centros porque queremos escuchar presencialmente al alumnado, al profesorado investigador y al personal de los servicios administrativos. Para este equipo rectoral es prioritario el diálogo y la colaboración, desde el principio hemos planteado esta forma de hacer como nuestra identidad de marca », ha señalado Bengoetxea. Así, se activarán las sesiones de audición y a finales de septiembre el rector comenzará la gira de escucha, en el campus alavés.

En tercer lugar, ha citado que «otro gran reto» para este curso es la elaboración de los nuevos estatutos de la universidad que «tienen que ajustarse y acomodarse a las exigencias que plantea la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)», pero que también tienen que atender a las «necesidades» actuales de la EHU.

Ha señalado en primer lugar, «la necesidad de seguir ofreciendo, como hasta ahora, una enseñanza de calidad, pero sobre todo, asegurando la autonomía de funcionamiento y de gestión de cada centro» desde una «perspectiva de rendición de cuentas», pero funcionando «de manera más autónoma».

«Queremos que sean unos estatutos que duren», ha apuntado, así como que «aseguren la autonomía y la capacidad de actuación de todos los centros educativos y de investigación» de la EHU. «Se trata de dar más confianza y más autonomía sin perder el control dentro de lo que sería la universidad como órgano central, pero basado en compartir finalidades y diagnósticos con todos sus centros», ha señalado.

Por otro lado, sobre las matriculaciones en euskara, ha destacado que están «también muy satisfechos porque ha habido un incremento, un ligero incremento de 2% de estudiantes que han optado por cursar sus estudios en euskara», con en torno «al 57%» del total.

«Consideramos que hay un equilibrio bueno entre las dos lenguas oficiales, pero que también este desequilibrio ligero a favor de la euskera nos da una gran oportunidad de ofrecer a la sociedad profesionales formados en euskara que son perfectamente capaces de realizar su vida laboral ofreciendo además sus servicios y su conocimiento en euskara, por lo tanto, consideramos que es algo muy positivo», ha aseverado.

Respecto al número de plazas ofertadas en euskara en Medicina, el rector ha señalado que están «muy contentos» porque se va a poder «asegurar el mismo número de plazas en euskara y en castellano» en un «esfuerzo por nuestra parte de adaptación para poder ofrecer esas condiciones». «Con la colaboración del Departamento de Salud sabemos que lo podremos conseguir», ha finalizado.