La EHU inaugura la Cátedra HiTZ, primera estatal sobre Inteligencia Artificial y Tecnología del Lenguaje

La Universidad del País Vasco (EHU) ha inaugurado oficialmente este viernes en el Palacio Miramar de San Sebastián la Cátedra HiTZ, la primera del Estado ... especializada en IA y Tecnología del Lenguaje, un espacio de formación, investigación y transferencia de conocimiento que pone a Euskadi en la vanguardia del sector. La cátedra que se inaugura hoy lleva casi un año de andadura y ha nacido como punto de encuentro y colaboración entre investigadores, industria y estudiantes, para impulsar la investigación, innovación, el aprendizaje y la divulgación responsable de estas tecnologías cada vez más empleadas por empresas o administracionesn públicas sobre todo para mejorar su comunicación.

Aitor Soroa, director de la cátedra, ha señalado que «queremos además ofrecer formación de calidad y a la vanguardia para los profesionales, e inspirarlos a ellos y a las siguientes generaciones para hacer frente a los cambios vertiginosos que se avecinan. Uno de los objetivos de la cátedra es precisamente reforzar el proceso de atracción de talento y transferencia empresarial».

La presencia institucional y de autoridades en la inauguración revela la importancia del sector en los tiempos que corren. El acto ha contado con la intervención del rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz; el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias; y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

La cátedra etá integrada por cuatro grupos de investigación de la Universidad del País Vasco (EHU) como son el centro de Investigación HiTZ, ALDAPA, ISG y RSAIT-, además de la empresa Avature y entidades colaboradoras como Orai NLP, Ikerlan, Euskaltel/MasOrange, Multiverse o Tecnalia.

Además del valor tecnológico de la cátedra, con un nivel de investigación y formación puntero en Europa, Hitz ha logrado aportar el valor añadido de la incorporación del euskera al ámbito de la inteligencia artificial en el lenguaje. En este sentido, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha mencionado «lo necesitamos para dar ese salto en la revitalización del euskera. En ese esfuerzo compartido, el ámbito tecnológico tiene una gran importancia y, cómo no, también la inteligencia artificial, sabiendo qué aplicación puede tener en nuestro ámbito personal y laboral. Queremos que en este desafío tecnológico, el euskera esté a la altura del resto de idiomas y, afortunadamente, en Gipuzkoa tenemos capacidad y fortaleza, en buena medida debido a la trayectoria de Hitz Zentroa».

La cátedra lleva unos meses en funcionamiento y actualmente financia dos tesis doctorales que abordan temas de vanguardia de interés en la industria y ofrece, además, un conjunto de cursos de formación continua en IA generativa y tecnología de la lengua, en áreas como el aprendizaje profundo, desarrollo de aplicaciones NLP o grandes modelos de lenguaje. «Con esta oferta pretendemos preparar a los futuros profesionales en los fundamentos y aplicaciones de la IA, así como actualizar los conocimientos de los profesionales actuales en las últimas tendencias y avances en el área», ha apuntado Soroa.

La Cátedra Hitz forma parte del programa Cátedras ENIA, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que aporta a la iniciativa una ayuda de 600.000 euros de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha destacado «el impacto de las Cátedras ENIA en el futuro de nuestra sociedad». De los veinte proyectos repartidos por el territorio, a los que el Estado aporta una inversión total de 17,4 millones de euros para generar talento especializado, ha puesto en valor la Cátedra HiTZ de IA&TL que «sitúa a Euskadi, una vez más, como referencia clave en una revolución como la que prepara la inteligencia artificial». En este sentido, ha subrayado la importancia de este trabajo «para garantizar, desde la diversidad y la pluralidad, que la IA se construye al nivel de los humanos, a nuestro servicio, y con capacidad para entendernos».

El aspecto diferencial de esta cátedra, con respecto a otras en IA, es el enfoque particular en las tecnologías de la lengua, que permiten construir modelos que entienden el lenguaje humano, ya sea el texto o voz. Ejemplos de estos modelos son: ChatGPT, Gemini o el propio modelo Latxa desarrollado por el Centro HiTZ.