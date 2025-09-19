Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

De la Hera

La EHU inaugura la Cátedra HiTZ, primera estatal sobre Inteligencia Artificial y Tecnología del Lenguaje

Nace como punto colaboración entre investigadores, industria y estudiantes, para impulsar la investigación, innovación, el aprendizaje y la divulgación responsable de estas tecnología

Gaizka Lasa

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:48

La Universidad del País Vasco (EHU) ha inaugurado oficialmente este viernes en el Palacio Miramar de San Sebastián la Cátedra HiTZ, la primera del Estado ... especializada en IA y Tecnología del Lenguaje, un espacio de formación, investigación y transferencia de conocimiento que pone a Euskadi en la vanguardia del sector. La cátedra que se inaugura hoy lleva casi un año de andadura y ha nacido como punto de encuentro y colaboración entre investigadores, industria y estudiantes, para impulsar la investigación, innovación, el aprendizaje y la divulgación responsable de estas tecnologías cada vez más empleadas por empresas o administracionesn públicas sobre todo para mejorar su comunicación.

