Educación implanta un sistema pionero de cocinas eléctricas verticales para menús «más saludables» en los colegios

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco está implantando un sistema pionero de cocinas eléctricas verticales en los comedores escolares para ofrecer a los alumnos ... menús «más saludables». Así lo ha anunciado este miércoles en Zarautz la consejera Begoña Pedrosa durante su visita a Lardizabal Herri Eskola, en Aia, donde ha podido comprobar que la iniciativa permite cocinar con menos grasa y aceite, consumir verduras frescas o elaborar los alimentos con hornos al vapor.

La consejera ha señalado que en Euskadi ya se han instalado cinco cocinas escolares de este tipo. En Aia funciona desde primeros del presente curso y el sistema se ha extendido a Talaia Eskola, de Hondarribia, en los CEIP Zurbarán y Txurdinaga en Bilbao, y en el de Alonsotegi. Ha adelantado que el Plan Hezkuntza Eraiki 2030 prevé la instalación de 28 cocinas nuevas 'in situ' y 16 zonales al servicio de distintos centros de enseñanza hasta el año 2027. En relación ha esta última modalidad, Pedrosa ha incidido en que «abre la posibilidad de que las comidas se cocinen en un centro matriz y los menús se trasladen a centros escolares cercanos geográficamente, con comida recién elaborada».

Ampliar La consejera Begoña Pedrosa durante su viita a la escuela de Aia. Antxon Etxeberria

La consejera, que ha estado acompañada por el alcalde de Aia, Joan Ander Azpiroz, y el director del centro, Jexus Goikoetxea, ha podido comprobar en persona la comida que preparaba la cocinera Izaskun Urkiola, alubias y tortillas individuales. Junto a la aiarra Saioa Arruti, conforman el equipo que se encarga de preparar la comida y de la limpieza y del mantenimiento del área de cocina.

Tanto Pedrosa como las tres empleadas han destacado que el manejo de la cocina se simplifica gracias a sistemas multifunción. Una sola máquina puede ejecutar diferentes procesos y, además, los tiempos de elaboración se reducen porque los hornos cuentan con funciones para cocinar en cantidad y de manera más cómoda. También han destacado que este tipo de cocinas verticales permiten cocciones nocturnas o diferidas y pueden estar conectadas digitalmente facilitando el control remoto y la supervisión técnica. A su vez, las máquinas permiten ahorrar espacio, haciendo posible instalar cocinas donde ante no era viable. Otras importantes ventajas que han resaltado es que las encargadas de la cocina no tienen que cargar con peso y las labores de limpieza son más rápidas.

Ampliar Las dos cocineras de Lardizabal Herri Eskola. Antxon Etxeberria

Lardizabal Herri Eskola cuenta este curso con 138 alumnos de entre 2 y 12 años. De ellos 123 se quedan a comer en el centro escolar. Hasta este año se servían de empresas de catering externo, pero los padres comentan que gracias a este nuevo sistema «ahora los niños comen más sano y mucho mejor».