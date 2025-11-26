Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las cocineras prepara el menú para los alumnos de Lardizabal Herri Eskola, en Aia. Antxon Etxeberria

Educación implanta un sistema pionero de cocinas eléctricas verticales para menús «más saludables» en los colegios

La consejera Begoña Pedrosa anuncia en Aia que se prevén instalar en 28 comedores 'in situ' y 16 zonales antes de 2027

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Aia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco está implantando un sistema pionero de cocinas eléctricas verticales en los comedores escolares para ofrecer a los alumnos ... menús «más saludables». Así lo ha anunciado este miércoles en Zarautz la consejera Begoña Pedrosa durante su visita a Lardizabal Herri Eskola, en Aia, donde ha podido comprobar que la iniciativa permite cocinar con menos grasa y aceite, consumir verduras frescas o elaborar los alimentos con hornos al vapor.

