Tres adolescentes pasean por las instalaciones de un centro educativo de Ordizia. LOBO ALTUNA

Educación defiende sus medidas frente a la segregación escolar en Ordizia aunque el Ararteko alega que «no son suficientes»

Pedrosa sostiene que los procedimientos seguidos «funcionan» pese a que la comunidad educativa del municipio exige mayor implicación institucional

Martin Ruiz Egaña

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

El conflicto de la segregación escolar en Ordizia volvió ayer al Parlamento Vasco. En el pleno de control celebrado durante la mañana, el portavoz ... de Sumar Euskadi, Jon Hernández, apeló a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, para solicitar información sobre las medidas propuestas para resolver esta situación. Pedrosa respondió con datos, aunque no detalló el plan exacto que se está siguiendo para atajar los problemas en Ordizia, la localidad vasca con mayor tasa de inmigración entre los municipios con más de 10.000 habitantes, con más de un 20%. «En el curso 2024/25, de 65 alumnos nuevos que llegaron a Ordizia, 33 fueron matriculados en Jakintza Ikastola y 32 en el colegio público Urdaneta. En lo que llevamos de curso la distribución es de 21 en Jakintza y 12 en Urdaneta. Las medidas correctoras funcionan, estamos escuchando, continuamente monitorizando y actuando».

