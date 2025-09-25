Deusto inicia el curso con el reto de «formar, atraer y enraizar» en Euskadi

El rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria, destacó ayer en la apertura oficial del curso en la sede de Bilbao que ... la institución universitaria se marca como reto «formar, atraer y enraizar» en Euskadi a las personas que «harán posible su futuro», dentro de su apuesta por la estrategia de atracción de talento.

El acto de apertura del nuevo curso académico 2025-26 tuvo lugar en el paraninfo de la Universidad de Deusto y contó con la asistencia de representantes institucionales vascos como el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, o el obispo de Bilbao, Joseba Segura.

La Universidad de Deusto inicia este curso 2025-26 con más de 11.160 estudiantes de grado, de los cuales 2.519 son de nuevo ingreso. La Universidad cuenta, hasta la fecha, con un total de 11.946 estudiantes de grado, postgrado y doctorado oficiales. Se trata de datos provisionales, ya que los plazos de matrícula para postgrado están todavía abiertos.

Además, habrá más de 5.000 participantes en cursos de formación executive, continua e idiomas. La Universidad ha recibido este primer cuatrimestre a 621 estudiantes internacionales, de más de 50 países; con los que espera en el segundo cuatrimestre, alcanzarán el millar.

Entre las novedades para este curso, se encuentra el doble grado en Comunicación más Relaciones Internacionales; el doble grado en Educación Primaria más Educación Infantil, y el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que se impartirán en el campus de San Sebastián.

El rector destacó que la Universidad de Deusto, desde su vocación de «contribuir al bien común a través del servicio de la sociedad», quiere dar respuesta a uno de los principales «desafíos» del País Vasco: la formación, atracción y retención de talento.