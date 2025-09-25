Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rector de Deusto, Juan José Etxeberria, con otras autoridades. U. D.

Deusto inicia el curso con el reto de «formar, atraer y enraizar» en Euskadi

La universidad arranca oficialmente el año académico con más de 11.160 estudiantes de grado, de los cuales 2.519 son de nuevo ingreso

M. V.

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria, destacó ayer en la apertura oficial del curso en la sede de Bilbao que ... la institución universitaria se marca como reto «formar, atraer y enraizar» en Euskadi a las personas que «harán posible su futuro», dentro de su apuesta por la estrategia de atracción de talento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  6. 6 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  7. 7

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  8. 8

    Tres meses para ensamblar 250 toneladas de acero
  9. 9

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Deusto inicia el curso con el reto de «formar, atraer y enraizar» en Euskadi

Deusto inicia el curso con el reto de «formar, atraer y enraizar» en Euskadi