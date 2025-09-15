El curso de Formación Profesional arranca con dos mil plazas más que el año pasado y una empleabilidad del 90%

Este lunes, 50.902 alumnos han iniciado el curso de Formación Profesional en Euskadi. Han sido 65.710 las plazas ofertadas este año para los ... estudios de estos ciclos formativos, lo que suponen casi 2.920 más que el año pasado. Entre jóvenes estudiantes y talleres de calderería y automoción de la escuela de Formación Profesional MEKA de Elgoibar, el lehendakari Imanol Pradales ha inaugurado el curso, que un año más, consolida «el crecimiento» de esta opción académica.

Aunque la matrícula de FP sigue abierta hasta el 17 de octubre, ya han sido 50.902 alumnos los que han empezado su formación; la previsión es ampliar esta cifra en las próximas semanas. Esta cifra récord se apoya en una oferta de 65.710 plazas, 2.920 más que el curso anterior, de las cuales la mayoría corresponden a ciclos de Grado Superior y un 69% se concentran en la red pública. El crecimiento del alumnado se refleja en todos los territorios -19.071 en Gipuzkoa, 24.370 en Bizkaia y 7.461 en Alava- y especialmente en el alumnado de primer curso, que ha crecido un 4,8%.

El lehendakari, por su parte, ha señalado que «tenemos que seguri trabajando en la misma línea, siendo autoexigentes, porque afrontamos desafíos, incertidumbres y transformaciones enormes». Ha celebrado las cifras alcanzadas este curso y ha añadido que «debemos adaptarnos y acertar para que la Formación Profesional siga siendo esa 'formación de última milla' que necesitamos. Para que siga contribuyendo a la reindustrialización en la que nos jugamos el futuro, en Euskadi y en Europa». El acto de apertura también ha contado con la presencia de la consejera de Educación Begoña Pedrosa, el viceconsejero de Formación Profesional Jon Labaka, la Diputada General de Gipuzkoa Eider Mendoza, la alcaldesa de Elgoibar Maialen Gurrutxaga y el director del centro José María Beristain.

El 35,6%, mujeres

Uno de los retos de la Formación Profesional, ha subrayado Pradales, es el de «la igualdad de género». En esta línea, este curso también está avanzando en esta materia pues las mujeres representan el 35,6% del total de alumnado, con una presencia cada vez mayor en sectores estratégicos como el industrial (12,5%). Así, el 41,5% del alumnado se prepara en sectores industriales, el 56% en servicios y el 2,5% en el ámbito agrario-marítimo-pesquero. La FP vasca cuenta con la colaboración estable de 20.000 empresas, lo que facilita al alumnado a completar su formación en contacto directo con la realidad laboral y hace que la empleabilidad ronde el 90%.

Este curso espera grandes cambios, y es que el Gobierno Vasco, a través de su Departamento de Educación, aprobará y desplegará la Estrategia Vasca de Formación Profesional 2030, una hoja de ruta «ambiciosa que se anticipará a los grandes retos de la sostenibilidad, la transformación digital, el envejecimiento demográfico, la cohesión territorial y la inclusión social».

El lehendakari ha concluido subrayando que «la Formación Profesional seguirá siendo, en Euskadi, una palanca de transformación al servicio de las personas y de la economía del país: una FP que impulsa el talento, fortalece el tejido productivo y sitúa siempre al alumnado en el corazón del sistema».