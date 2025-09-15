Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari Imanol Pradales y la diputada general Eider Mendoza conversan con alumnos de FP del centro MEKA de Elgoibar. Félix Morquecho

El curso de Formación Profesional arranca con dos mil plazas más que el año pasado y una empleabilidad del 90%

El lehendakari Imanol Pradales ha visitado el CIFP Meka de Elgoibar y ha destacado que «debemos adaptarnos y acertar para que la FP siga contribuyendo a la reindustrialización en la que nos jugamos el futuro»

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:45

Este lunes, 50.902 alumnos han iniciado el curso de Formación Profesional en Euskadi. Han sido 65.710 las plazas ofertadas este año para los ... estudios de estos ciclos formativos, lo que suponen casi 2.920 más que el año pasado. Entre jóvenes estudiantes y talleres de calderería y automoción de la escuela de Formación Profesional MEKA de Elgoibar, el lehendakari Imanol Pradales ha inaugurado el curso, que un año más, consolida «el crecimiento» de esta opción académica.

