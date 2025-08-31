Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
En un contexto de reducción de alumnos y aulas, la atención a la diversidad se convierte en la prioridad de los centros, con el euskera como eje transversal
Gaizka Lasa y Amaia Oficialdegui
San Sebastián
Domingo, 31 de agosto 2025, 06:14
Los colegios guipuzcoanos ultiman los preparativos para acoger en cuestión de días a miles de alumnos en el inicio del nuevo curso escolar. En mayor ... o menor medida, contarán con clases menos pobladas, sobre todo en las etapas iniciales -el descenso de la natalidad amenaza con el cierre de 4.000 aulas en la próxima década-, pero el denominador común de todos ellos será el aumento de la diversidad. Atender realidades muy dispares, con necesidades particulares y complejas, se convierte en la prioridad de la comunidad educativa.
Para hacer frente a semejante desafío, se antoja imprescindible acertar con un uso equilibrado y eficaz de las nuevas tecnologías, cuya potente irrupción en los últimos años ha motivado una reflexión y la petición generalizada de un repliegue sensato y práctico.
El desafío de la personalización ante la disparidad de realidades
El objetivo primario del sistema educativo de abordar el desarrollo integral del alumno gana en complejidad cuanto más diversa se vuelve el aula. Es el primer quebradero de cabeza para los directores. La disparidad de procedencias y realidades socioeconómicas hace inviable el 'café para todos' y cuidar el componente humano es el paso previo a cultivar la faceta formativa. «Lo primero es el bienestar de los alumnos, que nos llegan con un índice de vulnerabilidad muy alto en ocasiones. Nuestra apuesta tiene que ser la inclusión», recalca desde el centro público Hegoa del barrio donostiarra de Intxaurrondo su directora, Idoia Mendizabal. Una lectura paralela hace Iban Fernández, su homólogo en el colegio Samaniego de Tolosa, «donde cada vez nos vienen más alumnos con realidades diferentes, también inmigrantes, y a lo primero que tenemos que aspirar es a hacerles sentir cómodos aquí».
«Lo primero es el bienestar de los alumnos, que nos llegan con un índice de vulnerabilidad muy alto en ocasiones»
Idoia Mendizabal
Directora de Hegoa (Intxaurrondo)
Este eje se impone asimismo en los colegios de Kristau Eskola. El director de Aldapeta María, José Eizmendi, asegura que «la diversidad nos ilusiona. En este colegio, la recepción y aceptación de realidades diferentes, por ser católico, que significa universal, tiene que ser un eje estratégico».
«El alumno necesita una respuesta personalizada en esta sociedad acelerada y diversa en la que detectamos dificultades»
Itziar Barrenetxea
Directora de Jesuitak Donostia
Unido a lo anterior llega el reto de la personalización. Lo explica Itziar Barrenetxea, directora de Jesuitak Donostia. «Responder a los retos de la sociedad es responder a la diversidad, cultural, de género, de ideología... Llevamos años trabajando en esto a través del desarrollo de la autonomía, buscando el talento de cada alumno. Hoy se detectan muchas dificultades en una sociedad mucho más acelerada y diversa, y no solo por la incorporación tardía o la inmigración. El alumno necesita una respuesta personalizada y eso pasa por ser responsable de su propio proceso de aprendizaje. Todo esto nos requiere formación, actualización de metodologías y también adaptación de espacios».
La búsqueda del equilibrio y la sana incorporación de la IA
Con distintos términos, todos los directores apuntan a un «repliegue» o «desaceleración» de las pantallas en los centros. Para Julen Otegi, director de Axular Lizeoa, «la tecnología es buena si se usa con un objetivo concreto y con un sentido. Nunca debe ser el fin, sino una herramienta que nos ayude a mejorar. Queremos usuarios de la tecnología mentalmente sanos. Nuestra responsabilidad es enseñar cómo utilizarla, para qué y de una manera equilibrada».
La inercia, en cambio, empuja fuerte. Iban Fernández (Samaniego) reconoce que «hace años se le dio un empujón a las nuevas tecnologías y parecía que todos teníamos claro que era el camino. Pero muchas familias no están de acuerdo con que los alumnos pasen horas ante las pantallas. Necesitamos un equilibrio. La tecnología no puede ser la base de la educación, sino una herramienta para enriquecer el proceso».
Resume este sentir José Eizmendi (Aldapeta María), que demanda «una revisión del modelo digital de los colegios. Hay que darle una vuelta ante las evidencias que nos encontramos. Darle más sentido y profundidad a la reflexión inicial que hicimos con las tecnologías. Lo importante es lo real: la vida real. Y lo digital tiene que apoyar subsidiariamente lo que es nuclear, que son las relaciones entre las personas y el aprendizaje y conocimiento profundo».
En medio de la reflexión irrumpe con fuerza la IA, con sus potencialidades y amenazas. Eizmendi incide en que «el colegio tiene que ser consciente de que el alumno hace un uso de la IA y tiene que trabajar con ellos para ver dónde está la parte positiva. Por ejemplo, a la hora de estudiar, el que coja los apuntes que ha preparado él y le diga a la IA que le prepare unas tarjetas de repaso, nos parece maravilloso. Lo que no tiene que hacer nunca el alumno es pedirle a la IA que le haga el resumen o que le haga el trabajo».
«La tecnología no puede ser la base de la educación, sino una herramienta para enriquecer el proceso; necesitamos un equilibrio»
Iban Fernández
Director Samaniego Tolosa
Para el docente también presenta la doble vía. «Yo que doy Historia del Arte en 2º de Bachillerato, antes no me podía plantear empezar las clases con juegos o cuestionarios de preguntas para ver qué saben mis alumnos sobre el tema que vamos a trabajar, o comprobar al final de la explicación qué les ha quedado claro. Ahora, en cinco minutos, la IA me aporta una herramienta que me da más opciones. Pero también es negativo que el profesor se prepare sus propios apuntes con la IA, porque hace falta un proceso de maduración, de rememorización de lo que uno sabe, que tiene que pasar por el cerebro de cada uno», concluye Eizmendi.
Relanzar un hábito en horas bajas como base del aprendizaje
El reto de la lectura y la comprensión no es nuevo, pero sí adquiere nuevos tintes en una sociedad digitalizada. Iban Fernández (Samaniego) confiesa que «hemos detectado que hay que hacer fuerza en este ámbito porque han cambiado los hábitos. Ha habido un retroceso en lectura y eso nos plantea otro reto. Diseñamos un plan el año pasado y toca ponerlo en marcha». A ello se refiere también Julen Otegi (Axular), para quien «la lectura y escritura son la base y nosotros ya con 6 años impulsamos la lectura en casa. Si lees bien, entenderás mejor. Y la escuela es un trampolín para la vida». Consciente de ello, el Gobierno Vasco ha reforzado el programa 'Indartuz', de manera que los alumnos que flojeen en comprensión podrán recibir apoyo en su centro.
«La escuela es un trampolín para la vida y la lectura y escritura son la base: si lees bien, entenderás mejor»
Julen Otegi
Director de Axular Lizeoa
Itziar Barrenetxea (Jesuitak) asegura que «vivimos en un modelo educativo que está basado en la lecto-escritura, en la comprensión, por lo que es importante trabajarlo bien. La juventud lee menos, y tiene una atención muy corta en el tiempo. El Gobierno ya está trabajando en esto. Primero en la prevención, la detección temprana, y luego en el trabajo de la lectura».
El impulso de un idioma propio rodeado cada vez por más interferencias
La escuela ha sido en la última década el agente que más ha euskaldunizado a la población, aunque reconoce que esta tarea cada vez es más complicada ante la multitud de estímulos externos que compiten contra el idioma propio. Iban Fernández (Samaniego) centra la dificultad en el hecho de «intentar saciar las necesidades de un perfil diverso de alumnos y dar, al mismo tiempo, importancia al euskera. Para eso tenemos un plan con muchos hitos que van desde la acogida hasta la salida, pasando por todo tipo de pasos a seguir, por ejemplo, a la hora de encauzar las actividades en el patio. Lo impotente es tener en mente como eje el euskera, ser conscientes de su importancia y de que debemos hacer un esfuerzo entre todos».
Julen Otegi (Axular) añade que «además de cultivar el euskera dentro del aula, a la comunidad educativa le ofrecemos diferentes herramientas: libros, juegos, eventos (Korrika, Santo Tomas...) para tomar conciencia de la importancia del idioma. Las familias son también responsables».
Mayor lugar a la conciencia ambiental y al cuidado del cuerpo
La conciencia medioambiental también se trabaja desde el sistema educativo en plena emergencia climática, así como la cultura de los hábitos saludables, dos aspectos que han motivado la adecuación de espacios en los colegios. Idoia Mendizabal (Hegoa) explica, por ejemplo, que «nuestro patio es un 'ikergune' (centro de investigación) para los alumnos. Estamos en un proceso de renaturalización, con más zona verde, plantación de árboles y hasta la construcción de un estanque. Hemos puesto en marcha el proyecto 'baso jangarria' (bosque comestible), estamos en la red de huertas escolares y mantenemos contacto con un herpetólogo».
Así, los espacios abiertos tienden a convertirse en sede de la coeducación y la promoción de valores alejados de la extrema competitividad, relacionados con el cuidado del cuerpo o la nutrición. Y todo ello, «como vehículo de inclusión», tal y como zanja la directora de Hegoa.
