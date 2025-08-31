Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Dos escolares llegan a clase en el inicio de curso del pasado año en Aldapeta María. Arizmendi
Educación

Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables

En un contexto de reducción de alumnos y aulas, la atención a la diversidad se convierte en la prioridad de los centros, con el euskera como eje transversal

Gaizka Lasa
Amaia Oficialdegui

Gaizka Lasa y Amaia Oficialdegui

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:14

Los colegios guipuzcoanos ultiman los preparativos para acoger en cuestión de días a miles de alumnos en el inicio del nuevo curso escolar. En mayor ... o menor medida, contarán con clases menos pobladas, sobre todo en las etapas iniciales -el descenso de la natalidad amenaza con el cierre de 4.000 aulas en la próxima década-, pero el denominador común de todos ellos será el aumento de la diversidad. Atender realidades muy dispares, con necesidades particulares y complejas, se convierte en la prioridad de la comunidad educativa.

