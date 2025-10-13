El Consejo de Estudiantes de la EHU se suma al paro del miércoles a favor del pueblo palestino

El Consejo de Estudiantes de la EHU se ha sumado este lunes a la jornada de huelga convocada para este miércoles por distintas entidades políticas ... y sociales, además de sindicatos, en favor del pueblo palestino. Ha informado de que ha convocado un paro académico ese día en todos los campus de Euskadi con el propósito de «denunciar el genocidio contra el pueblo palestino frente a los ojos del mundo, con total impunidad«y llamar al boicot al Estado de Israel, así como a todas las instituciones, empresas y organizaciones que colaboran y financian la masacre».

El Consejo de Estudiantes de la EHU ha recordado en un comunicado que «el pasado 2 de octubre, las multitudinarias movilizaciones estudiantiles mostraron el compromiso del estudiantado con los derechos humanos y la solidaridad con Palestina. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer», ha recalcado. está ocurriendo frente a los ojos del mundo, con total impunidad«.

El acuerdo de convocar un paro académico, adoptado por mayoría cualificada del Consejo de Estudiantes de la EHU, reconoce el «derecho de los estudiantes a la defensa de sus derechos y al ejercicio de sus reivindicaciones y protestas académicas». Ha destacado que la huelga tiene como objetivo «facilitar la participación» en las movilizaciones convocadas para el miércoles.

En la nota también subraya el papel «esencial» del estudiantado como motor social y político en la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia internacional, y llama a todos los universitarios a participar en las movilizaciones del miércoles «con un espíritu crítico, convivencia y respeto».

Otros paros

El paro del Consejo de Estudiantes de la EHU no será el único en educación este miércoles. Los sindicatos LAB, Steilas y ELA han convocado una huelga de 24 horas en Educación para denunciar el «genocidio» en Palestina. Estas centrales, junto a CCOO, UGT, ESK, CGT, Etxalde e Hiru han anunciado jornadas de movilizaciones y un paro general de tres horas (de 11.00 a 14.00 horas) para esa jornada con el objetivo de denunciar «el negocio con el genocidio» de las empresas y para reclamar la ruptura de relaciones comerciales con Israel, el fin del conflicto en Gaza y el «derecho de Palestina a ser un estado libre». ELA convocó ese mismo día otras protestas por el mismo motivo. Se han anunciado manifestaciones en las capitales de los tres territorios históricos, incluida Donostia, y Navarra a las 12.30 horas.

El pasado día 2 cientos de estudiantes se manifestaron en San Sebastián en apoyo al pueblo palestino y a la Global Sumud Flotilla, en demanda del embargo de armas y de la ruptura de relaciones con Israel, y en contra del «genocidio» en Gaza. El Sindicato de Estudiantes convocó para esa jornada un paro general a nivel estatal dirigida a todos los estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio y Superior, así como a quienes cursan estudios universitarios.

A parte de estos paros de los estudiantes, también se han convocado movilizaciones en los centros de trabajo para protestar por el «genocidio» de Israel en Gaza. LAB, CCOO de Euskadi, UGT-Euskadi, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde e HIRU han llamado a celebrar paros en diferentes tramos horarios (de 03.00 a 06.00 horas, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas). También han llamado a una manifestación que arrancará a las 12.30 horas del Boulevard en Donostia,. ELA también se movilizará, pero al margen del resto de sindicatos.