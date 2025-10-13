Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración en el campus de San Sebastián contra el «genocidio» en Gaza Fernando de la Hera

El Consejo de Estudiantes de la EHU se suma al paro del miércoles a favor del pueblo palestino

Denuncia el «genocidio contra el pueblo palestino», llama al boicot al Estado de Israel y asegura que «todavía queda mucho por hacer»

A. I.

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:54

Comenta

El Consejo de Estudiantes de la EHU se ha sumado este lunes a la jornada de huelga convocada para este miércoles por distintas entidades políticas ... y sociales, además de sindicatos, en favor del pueblo palestino. Ha informado de que ha convocado un paro académico ese día en todos los campus de Euskadi con el propósito de «denunciar el genocidio contra el pueblo palestino frente a los ojos del mundo, con total impunidad«y llamar al boicot al Estado de Israel, así como a todas las instituciones, empresas y organizaciones que colaboran y financian la masacre».

