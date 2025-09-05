Los colegios vascos pierden 13.000 alumnos para este curso por la caída de la natalidad

El sistema educativo vasco asiste a una serie de «transformaciones muy importantes». Cambios de tipo «social y cultural», según explicó ayer la consejera de ... Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa. La combinación de unos índices de natalidad muy bajos con el incremento del flujo migratorio está transformando la realidad de las aulas vascas. El nuevo curso arrancará con 13.000 estudiantes menos que hace un año. Y eso que la cifra se ve amortiguada por la llegada de alumnado de origen foráneo.

De hecho, si no llega a ser por la inmigración, la caída en el número de alumnos superaría los 20.000, lo que habría supuesto una pérdida de más de un 5% del total de estudiantes. A lo largo del pasado curso escolar, llegaron a Euskadi «casi 8.000» nuevos escolares, la inmensa mayoría, extranjeros. Hace apenas cuatro años fueron 2.500.

Esta realidad obliga a la Administración vasca a conjugar medidas a corto plazo con otras de «luces largas». Es por ello que Educación ha activado una mesa de diálogo para alumbrar un pacto social contra la segregación escolar. Euskadi es una de las comunidades autónomas que más margina al alumnado extranjero, dejando que se concentre en unos pocos colegios.

El foro se reunirá por primera vez la próxima semana y estará compuesto por unas 50 personas del mundo educativo, agentes del tercer sector y expertos «de reconocido prestigio». La caída de la natalidad ofrece una oportunidad para, manteniendo el mismo número de trabajadores, reforzar la atención personalizada. «Debemos aprovechar esos recursos», indicó Pedrosa.

Los esfuerzos por la «equidad» del sistema no son la única novedad para el nuevo curso. Según detalló la consejera, comenzarán a aplicarse las mejoras pactadas con los sindicatos de la escuela pública. «Los centros van a tener más recursos» para hacer frente a la diversidad en las aulas, que incluye un incremento en la detección de necesidades especiales. También se va a constituir una mesa negociadora que analice la desburocratización del trabajo de los docentes.

En paralelo, Educación continuará desplegando su estrategia para la mejora de resultados educativos. En concreto, se han puesto en marcha planes de refuerzo de Matemáticas y Lectura en Primaria. Pedrosa asegura que ya está dando frutos porque los resultados obtenidos por el alumnado de Secundaria en la última prueba realizada por el departamento en abril indican «una tendencia de mejora».