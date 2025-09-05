Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios niños se dirigen al colegio por el centro de Donostia. I. ROYO

Los colegios vascos pierden 13.000 alumnos para este curso por la caída de la natalidad

La consejera Pedrosa anuncia que la próxima semana se reunirá por primera vez el foro para buscar un pacto social contra la segregación

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El sistema educativo vasco asiste a una serie de «transformaciones muy importantes». Cambios de tipo «social y cultural», según explicó ayer la consejera de ... Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa. La combinación de unos índices de natalidad muy bajos con el incremento del flujo migratorio está transformando la realidad de las aulas vascas. El nuevo curso arrancará con 13.000 estudiantes menos que hace un año. Y eso que la cifra se ve amortiguada por la llegada de alumnado de origen foráneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca
  6. 6 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  7. 7

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  8. 8 Emotiva despedida de Becker ¡en euskera!
  9. 9

    El homeópata de Baiona condenado «dejará de ejercer la medicina» en su consulta de San Sebastián
  10. 10

    La Fiscalía de Gipuzkoa denuncia que solo el 5% de los robos acaban en sentencia firme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los colegios vascos pierden 13.000 alumnos para este curso por la caída de la natalidad

Los colegios vascos pierden 13.000 alumnos para este curso por la caída de la natalidad