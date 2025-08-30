Clases de refuerzo de Matemáticas antes de arrancar la universidad
Tecnun o Deusto ofrecen antes del inicio de curso lecciones de preparación antelas «carencías» de los estudiantes de primer año en esta materia
San Sebastián
Sábado, 30 de agosto 2025, 00:20
Tras las merecidas vacaciones que los alumnos de 2º de Bachillerato han tenido una vez superada la PAU y con septiembre a la vuelta de ... la esquina, los estudiantes se preparan para empezar una nueva etapa tanto en su formación académica como vital. Afrontar el inicio de una carrera universitaria puede ser abrumador y el salto desde el instituto puede llegar a ser enorme para muchos de ellos. Esta brecha se hace especialmente evidente en materias como Matemáticas, donde en los últimos años distintas instituciones académicas de Gipuzkoa han podido observar «carencias» en los alumnos que comenzaban su primer año de carrera.
Para ello, universidades como Tecnun o Deusto organizan previamente al inicio oficial del curso unas clases de preparación. Se trata de los denominados cursos cero, que sirven de calentamiento para los nuevos estudiantes y que persiguen reforzar y homogeneizar los conocimientos básicos de los alumnos de nuevo ingreso. Una especie de pretemporada, como la que realiza cualquier equipo deportivo profesional.
Algunos ya han estrenado los primeros cuadernos y bolígrafos del curso. Es el caso de los casi 300 estudiantes –57 de ellos internacionales– que en los próximos días arrancarán su andadura universitaria en Tecnun. «Los sistemas educativos del Bachillerato son muy variados. El plan de estudios originalmente estaba pensado para el sistema español según los contenidos de Selectividad, pero aún y todo veíamos carencias en alguna parte de matemáticas», explica Tomás Gómez-Acebo, subdirector de estudiantes del campus donostiarra de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra. «Los alumnos no son culpables de su falta de base en general y hay estudiantes que hay partes que no han dado o que no han estudiado. Lo que hemos hecho es intentar dar unos contenidos básicos exigibles a un alumno de Ingeniería», agrega.
«Hay sistemas educativos diferentes y lo que hacemos es dar unos contenidos básicos exigibles a un alumno de Ingeniería»
Tomás Gómez-Acebo
Tecnun
El curso cero de Tecnun se divide en tres jornadas durante las cuales los jóvenes de nuevo ingreso reciben clases de cálculo básico, trigonometría, álgebra o integrales y derivadas, antes de enfrentarse a una prueba de evaluación final que sirve a los profesores para ver el nivel general e individual de cada estudiante. «Nos sirve para detectar quién no tiene esos conocimientos y a la siguiente semana vamos a por ellos. Les damos un seminario especial para garantizar que puedan adquirirlos y después vuelven a repetir el examen», añade.
Con este será ya el quinto año en que esta institución aplique este refuerzo veraniego a sus alumnos, que afrontan estas clases con «ilusión por empezar la universidad y de estar al nivel. Tampoco son ejercicios que requieran mucho tiempo. En general todos lo hacen bien, y si alguno ve que hay partes que no ha estudiado antes le sirve para ponerse al día».
Alumnos de Empresariales
Si en Tecnun ya han cogido los primeros bolígrafos del curso, en el campus donostiarra de la Universidad de Deusto los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas (ADE), tanto los que cursarán el grado y los títulos propios como los de doble grado, comenzarán a afilar los lapiceros esta próxima semana. «Hemos visto la urgencia de poner en marcha estas clases por la necesidad que trae el alumnado de diferentes orígenes. Llevamos unos años que es de asustar el nivel de Matemáticas que traían y en la Business School es la clave para lo que viene después», asegura Mila Pérez, responsable de estudiantes de la institución académica.
«Llevamos unos años que es de asustar el nivel de Matemáticas que traían los estudiantes, y es la clave para lo que viene después»
Inés Pérez
Estos alumnos reciben durante una semana, de lunes a viernes de ocho a una y media, 20 horas lectivas de «métodos matemáticos, que van unidas a una evaluación final y a la asignatura que luego cursan durante el primer año de carrera». Este será el primer curso en que se impartan estas lecciones de manera conjunta tanto en el campus de Donostia como en el de Bilbao. «Este curso viene para quedarse.En nuestro caso lo que hacemos es aprovechar la que llamamos semana de acogida para dar estas clases, de tal forma que los estudiantes no solo van a tener Matemáticas, sino que también otro tipo de talleres como pueden ser los de crecimiento personal o desarrollo profesional», sostiene Pérez.
Además de afianzar los conceptos clave, los cursos cero ayudan también a que los nuevos estudiantes den su primer paso en la vida universitaria. Entren en contacto con la facultad en la que seguramente pasarán como mínimo los siguientes cuatro años de sus vidas –a excepción de aquellos que cursen un doble grado– y, también, empiezan a conocer a los que se convertirán en sus nuevos amigos y compañeros. «Al que viene solo o sola a la universidad le permite también ir integrándose».
Donostia reúne a un centenar de expertos internacionales en Física de partículas
Desde el lunes y durante cinco días, un centenar de especialistas en Física de universidades y centros de investigación de Asia, EE UU y Europa debatirán en Donostia sobre los recientes avances en el estudio de la estructura de nucleones (protones y neutrones) y hadrones, además de otros temas relacionados con la Cromodinámica Cuántica. Lo harán dentro del marco del congreso anual International Workshop on Hadron Structure and Spectroscopy (IWHSS) que alcanza este año su edición número 21 y que se celebra por primera vez en el País Vasco, en este caso, dentro de los cursos de verano de la EHU. La jornada estará dirigida por Miguel García Echevarría, director del curso de verano y miembro del grupo de investigación de Física de partículas de la Universidad del País Vasco. Además, el lunes por la mañana tendrá lugar la reunión anual de una de las colaboraciones experimentales del CERN, llamada COMPASS.
El grupo de investigación Particle Physics de la EHU forma parte del recientemente creado EHU Quantum Center. La labor principal de Particle Physicis es el estudio de la física de partículas. Actualmente lo componen 3 investigadores/profesores permanentes a los que durante este nuevo curso se unirán dos investigadores Ikerbasque fellows.
Cuenta, además, con un investigador postdoctoral y 5 estudiantes de doctorado, junto a varios estudiantes de máster y grado. Actualmente su línea de investigación es la física de QCD tanto teórica como experimental, física de neutrinos y astrofísica.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.