Alumnos de primer curso de Tecnun, durante una de las clases del curso cero de matemáticas. Sara Santos

Clases de refuerzo de Matemáticas antes de arrancar la universidad

Tecnun o Deusto ofrecen antes del inicio de curso lecciones de preparación antelas «carencías» de los estudiantes de primer año en esta materia

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:20

Tras las merecidas vacaciones que los alumnos de 2º de Bachillerato han tenido una vez superada la PAU y con septiembre a la vuelta de ... la esquina, los estudiantes se preparan para empezar una nueva etapa tanto en su formación académica como vital. Afrontar el inicio de una carrera universitaria puede ser abrumador y el salto desde el instituto puede llegar a ser enorme para muchos de ellos. Esta brecha se hace especialmente evidente en materias como Matemáticas, donde en los últimos años distintas instituciones académicas de Gipuzkoa han podido observar «carencias» en los alumnos que comenzaban su primer año de carrera.

