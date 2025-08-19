Alertan de una campaña de emails fraudulentos en Educación Una nueva campaña de 'phishing' busca hacerse con las credenciales de sus hipotéticas víctimas, además de intentar estafarlas con supuestos pagos no realizados correctamente

Iñigo Galparsoro San Sebastián Martes, 19 de agosto 2025, 23:08

Los ciberdelincuentes no descansan ni en verano. Es más, los meses de julio y agosto, y sobre todo las semanas previas al comienzo de curso, se han convertido en una gran oportunidad para los amigos de lo ajeno, ya que intentan sacar todo tipo de réditos económicos aprovechando la relajación y exceso de confianza de sus hipotéticas víctimas. Buena muestra de ello son los casos de 'phising' que se ha reportado Educación: se están recibiendo correos electrónicos fraudulentos en cuentas del Departamento, entre las cuales se encuentran las cuentas oficiales del alumnado (@ikasle.eus). En ellas se invita a sus potenciales destinatarios a compartir todo tipo de credenciales e incluso a realizar pagos no realizados en los plazos previstos.

Por un lado, algunos emails fraudulentos invitan a compartir determinadas credenciales con una excusa de lo más trivial: se avisa de que el email va a ser bloqueado. «Su cuenta de Microsoft se ha añadido a la lista de cuentas cuyo cierre está programado debido a la jubilación, graduación o transferencia del titular,…».

Otros mensajes fraudulentos, enviados desde cuentas comprometidas del Departamento de Educación, van más allá e invitan a completar transferencias realizadas supuestamente fuera de plazo. «Observamos un retraso en el pago de las tasas de matrícula por importe de XXX euros», de ahí que «se solicita el ingreso de dicha cantidad mediante transferencia en un número de cuenta».

Desde el Departamento de Educación se invita a permanecer alerta ante esta campaña de 'phising', así como a evitar confiarse ante cualquier comunicación digital sospechosa o con remitente desconocido. Por ello, recomienda llevar a cabo una serie de recomendaciones para evitar caer en el engaño en cualquier cuenta de alumnado (@ikasle.eus).

Qué hacer si recibo un email del primer tipo (robo de credenciales):

1 No hacer clic en ningún enlace y borrar el correo electrónico 2 No proporcionar ni usuario, ni contraseña alguna, en ningún caso 3 Si has proporcionado tus credenciales, resetear la contraseña de tu cuenta. En caso de tener algún problema, contactar con el personal IKT de tu centro, o con el Servicio de Soporte de Educación a través de la cuenta de correo soporte_ogm@hezkuntza.net

Qué hacer si recibo un email del segundo tipo (Intento de estafa)

1 No pinchar en ningún enlace y borrar el correo electrónico 2 Si se ha realizado el ingreso a la cuenta bancaria fraudulenta, avisar cuanto antes a la entidad bancaria para tratar de invalidar la transferencia realizada. Seguidamente, tocará interponer una denuncia en la Ertzaintza aportando todos los datos disponibles. Además, se puede enviar un email con todos los datos disponibles a delitosinformaticos@ertzaintza.eus