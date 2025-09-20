3.000 personas se presentan a la OPE de Educación Los candidatos aspiran a alguna de las 1.268 plazas dirigida a profesores de Secundaria y Formación Profesional

Un total de 3.000 personas se han presentado este sábado en el BEC de Barakaldo a la OPE convocada por el departamento de Educación, que oferta 1.268 plazas dirigida a profesores de Secundaria y Formación Profesional, según las cifras aportadas por el Gobierno Vasco.

El objetivo de la OPE, ha trasladado Educación, es «la reducción de la interinidad del profesorado y la mejora de los procesos de estabilización». La inclusión de los profesionales que se hagan con una plaza en el proceso posibilitará continuar con la reducción de la interinidad. Desde 2022 hasta hoy se han consolidado 4.542 puestos de docentes, y otros 1.268 lo harán tras este proceso, según cifras facilitadas por el departamento que dirige Begoña Pedrosa.

Presisamente la consejera de Educación y la viceconsejera de Administración y Servicios, Blanca Guerrero, han asistido al inicio de los exámenes en el pabellón 5 del recinto ferial. Pedrosa ha señalado «la estabilidad es una garantía de continuidad en los proyectos pedagógicos y de mejor atención al alumnado».

Pedrosa ha añadido que «cada paso que damos en esta dirección aporta más confianza a las familias, más seguridad al profesorado y más calidad al sistema«. En este sentido, la consejera ha asegurado que desde Educación se seguirán »impulsando nuevas convocatorias porque queremos un sistema educativo sólido, cohesionado y con el alumnado siempre en el centro».

27 especialidades

La principal novedad de esta OPE es el cambio de calendario. En procesos anteriores los exámenes se celebraban en junio, lo que obligaba a correcciones contrarreloj en verano y a que las personas aspirantes preparasen las pruebas en pleno curso lectivo. Al trasladar la fecha a septiembre, el profesorado candidato ha podido aprovechar el periodo vacacional para estudiar y los tribunales dispondrán de más tiempo para evaluar con tranquilidad.

A lo largo de la mañana de este sábado se realizarán exámenes correspondientes a 27 especialidades diferentes; Lengua vasca y literatura, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Física y Química, Dibujo, Tecnología, Inglés, Educación Física, Informática, Administración de Empresas, Organización y Gestión Comercial, Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Procesos de Gestión Administrativa, Procesos Comerciales, Instalaciones Electrotécnicas, Equipos Electrónicos, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Geografía e Historia, Economía, Música, Filosofía, Orientación Educativa, Formación y Orientación Laboral, Biología-geología, Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos y Análisis y Química Industrial.