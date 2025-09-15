Educación evaluará a las direcciones de los centros escolares para «verificar su capacidad»

Educación evaluará el desempeño de las direcciones de los centros escolares de Euskadi. El departamento encabezado por Begoña Pedrosa ha sometido a exposición pública la ... orden que establece el proceso de valoración a los centros no universitarios. Se realizará a través de un sistema dual, con una evaluación formativa y otra acreditativa. La primera de ellas será de carácter anual y tendrá como objetivo «fomentar la mejora continua, impulsar la reflexión profesional y facilitar la autoevaluación de los equipos directivos». La segunda se hará al final del mandato y servirá para «verificar la capacidad de ejercer el cargo».

El sistema de valoración tendrá cuatro niveles de desarrollo para cada competencia examinada: insuficiente, suficiente, consolidado y avanzado. Las personas que obtengan una evaluación positiva podrán recibir reconocimientos profesionales como la posibilidad de renovar el mandato, complemento retributivo, permiso especial para desarrollar un proyecto innovador el curso siguiente o prioridad en los concursos de traslados. La orden también regula los periodos de transición para «garantizar la implantación adecuada de nuevas direcciones y la continuidad del liderazgo».

La finalidad de este proceso de examinación es «regular sistemáticamente la evaluación de la labor directiva, con base en la profesionalidad, la transparencia y la mejora continua», y tiene como objetivo «mejorar la eficacia de los centros educativos y garantizar la calidad del sistema educativo».

«Éxito académico y personal»

Según se indica en la orden, el trabajo de los equipos directivos es «esencial para promover el éxito académico y personal del alumnado, desarrollar el liderazgo pedagógico en los centros y fortalecer la cohesión de la comunidad educativa». Por ello, esta evaluación garantizará «una mejora continua en la calidad del sistema educativo».