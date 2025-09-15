Educación evaluará a las direcciones de los centros escolares para «verificar su capacidad»
Las personas directoras que obtengan una valoración positiva podrán recibir reconocimientos profesionales
Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:48
Educación evaluará el desempeño de las direcciones de los centros escolares de Euskadi. El departamento encabezado por Begoña Pedrosa ha sometido a exposición pública la ... orden que establece el proceso de valoración a los centros no universitarios. Se realizará a través de un sistema dual, con una evaluación formativa y otra acreditativa. La primera de ellas será de carácter anual y tendrá como objetivo «fomentar la mejora continua, impulsar la reflexión profesional y facilitar la autoevaluación de los equipos directivos». La segunda se hará al final del mandato y servirá para «verificar la capacidad de ejercer el cargo».
El sistema de valoración tendrá cuatro niveles de desarrollo para cada competencia examinada: insuficiente, suficiente, consolidado y avanzado. Las personas que obtengan una evaluación positiva podrán recibir reconocimientos profesionales como la posibilidad de renovar el mandato, complemento retributivo, permiso especial para desarrollar un proyecto innovador el curso siguiente o prioridad en los concursos de traslados. La orden también regula los periodos de transición para «garantizar la implantación adecuada de nuevas direcciones y la continuidad del liderazgo».
La finalidad de este proceso de examinación es «regular sistemáticamente la evaluación de la labor directiva, con base en la profesionalidad, la transparencia y la mejora continua», y tiene como objetivo «mejorar la eficacia de los centros educativos y garantizar la calidad del sistema educativo».
«Éxito académico y personal»
Según se indica en la orden, el trabajo de los equipos directivos es «esencial para promover el éxito académico y personal del alumnado, desarrollar el liderazgo pedagógico en los centros y fortalecer la cohesión de la comunidad educativa». Por ello, esta evaluación garantizará «una mejora continua en la calidad del sistema educativo».
