Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de niños entra al colegio Aldapeta María en Donostia. Arizmendi

Educación evaluará a las direcciones de los centros escolares para «verificar su capacidad»

Las personas directoras que obtengan una valoración positiva podrán recibir reconocimientos profesionales

Martin Ruiz Egaña

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:48

Educación evaluará el desempeño de las direcciones de los centros escolares de Euskadi. El departamento encabezado por Begoña Pedrosa ha sometido a exposición pública la ... orden que establece el proceso de valoración a los centros no universitarios. Se realizará a través de un sistema dual, con una evaluación formativa y otra acreditativa. La primera de ellas será de carácter anual y tendrá como objetivo «fomentar la mejora continua, impulsar la reflexión profesional y facilitar la autoevaluación de los equipos directivos». La segunda se hará al final del mandato y servirá para «verificar la capacidad de ejercer el cargo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5 La experiencia inolvidable que ha vivido Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  6. 6

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  7. 7

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia
  8. 8

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  9. 9

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  10. 10

    La zumaiarra Janire González-Etxabarri, campeona del mundo de surf en El Salvador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Educación evaluará a las direcciones de los centros escolares para «verificar su capacidad»

Educación evaluará a las direcciones de los centros escolares para «verificar su capacidad»