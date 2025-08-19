Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

C. Sanchez

Dos madrileños, alcanzados por un rayo en los Pirineos franceses

Ambos permanecen hospitalizados en estado crítico

EP

Martes, 19 de agosto 2025, 14:49

Una pareja de madrileños ha resultado herida al ser alcanzada por un rayo en los Pirineos franceses cuando realizaban una excursión en Aragnouet, en Altos Pirineos, cerca del paso fronterizo con España.

Los hechos ocurrieron sobre las 15.30 horas cuando la pareja realizada una ruta de senderismo por esta zona y fue alcanzada por un rayo cerca de la cabaña Gelá, en el valle del mismo nombre. En el momento del incidente, ambos se encontraban al descubierto, en una meseta sobre un bosque, ha informado el medio francés France Bleu.

Una pastora que se encontraba cerca dio la alerta y avisó al pelotón de la gendarmería de alta montaña (PGHM) en Pierrefitte-Nestalas. Tras ser rescatada, la mujer, de unos 60 años, fue intubada y trasladada en helicóptero a un hospital de Toulouse, mientras que el hombre, de 66 años, fue hospitalizado en Tabes. Ambos están críticos, según este medio.

