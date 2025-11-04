Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ester Estepa, junto a José Jurado, alias 'Dinamita Montilla', días antes del crimen de la sevillana. Sur

'Dinamita Montilla': un nuevo informe forense concluye que Ester Estepa fue violada cuando aún estaba viva

La Fiscalía y la acusación particular podrían solicitar prisión permanente revisable en lugar de profanación de cadáver, como se pensaba al principio

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:42

La investigación de la muerte de la sevillana Ester Estepa (42 años), de la que se acusa a José Jurado Montilla, alias 'El Titi' o ' ... Dinamita Montilla', ha dado un giro importante. Un nuevo informe forense concluye que, al contrario de lo que se pensaba en un primer momento, la mujer aún estaba viva cuando fue violada.

