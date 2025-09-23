Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Foto archivo de la Policía Nacional D. S

Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos

Tras un registro en el apartamento vacacional del sospechoso, donde se hospedaba con otros jóvenes, los agentes hallaron una balanza de precisión y una bolsita monodosis de droga

María José Díaz Alcalá y Juan Cano

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:51

La Policía Nacional ha detenido en Torremolinos a un sacerdote de 45 años de la Archidiócesis de Toledo por su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública. Desde la Comisaría Provincial han confirmado que el canónigo fue sorprendido con una decena de papelinas de drogas de diseño.

El arrestado fue interceptado durante la madrugada de este lunes 22 de septiembre en la vía pública con una cantidad de diversas sustancias estupefacientes que excedían lo que pudiera entenderse como la destinada a consumo propio.

El canónigo había alquilado un apartamento vacacional en la localidad malagueña con varios jóvenes, donde, según fuentes cercanas al caso consultadas por este periódico, habrían estado consumiendo sustancias estupefacientes. Si bien, a altas horas de la noche, uno de los turistas comenzó a armar escándalo en la terraza del complejo, llegando incluso a amenazar con precipitarse al vacío.

Hasta el lugar acudieron agentes de Policía Nacional, que calmaron al individuo, y cachearon a sus acompañantes, encontrando entre las pertenencias del sacerdote hasta diez papelinas con psicotrópicos de lo que podría ser MDMA y mefedrona, aunque las sustancias aún están pendientes de ser analizadas.

Asimismo, el religioso accedió a que los agentes registraran el apartamento donde se hospedaban, donde hallaron restos de haber estado consumiendo, una balanza de precisión y una bolsita monodosis de droga. Es por ello que los agentes procedieron a su detención, que ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos, según informa Diario Sur.

Desde el Arzobispado de Toledo han emitido un comunicado confirmando la detención del sacerdote y lamentando «profundamente los hechos que han causado la detención». Asimismo, han mostrado su repulsa ante cualquier conducta delictiva que hubiera podido cometer el sacerdote y expresado «su plena confianza en la justicia».

Aunque consideran que la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido, han manifestado su disposición a colaborar con ella. En esta línea, han asegurado que se le ha abierto una y se le ha apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio. «Este Arzobispado pide perdón al Pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis», ha concluido.

