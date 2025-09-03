Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista del parque de Urreta de Galdakao Mitxel Atrio

Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao

Según testigos, después de estar con él, la víctima se marchó del domicilio y contó a una amiga suya entre lágrimas lo sucedido

Ainhoa de las Heras

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:43

Un joven ha sido detenido por la Ertzaintza acusado de un delito de agresión sexual contra una mujer de 24 años el pasado fin de ... semana en Galdakao, según confirmó ayer un portavoz del Departamento de Seguridad a este periódico. Los hechos denunciados se registraron la noche del sábado, día 30 de agosto, en el barrio Urreta.

