Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao

Un joven ha sido detenido por la Ertzaintza acusado de un delito de agresión sexual contra una mujer de 24 años el pasado fin de ... semana en Galdakao, según confirmó ayer un portavoz del Departamento de Seguridad a este periódico. Los hechos denunciados se registraron la noche del sábado, día 30 de agosto, en el barrio Urreta.

Según otras fuentes, víctima y agresor se conocieron o contactaron en Bilbao y se desplazaron hasta Galdakao, donde residía el presunto agresor, de 19 años y origen magrebí. Según testigos, después de estar con él, la víctima se marchó del domicilio y contó a una amiga suya entre lágrimas que este individuo la había violado pese a que ella le insistía en que no quería mantener relaciones sexuales. Él salió huyendo a la carrera.

Dolor y sangrado

Tras la confesión, la acompañante llamó a los servicios de emergencia, que activaron el protocolo de agresiones sexuales. Policía Local, ertzainas de paisano y una ambulancia se desplazaron hasta el lugar. La muchacha refería dolor y sangrado en la zona genital y fue evacuada a un hospital. Posteriormente, fue conducida a la comisaría de la Ertzaintza en Basauri a interponer denuncia.

También su amiga prestó declaración ante los agentes que investigan el caso. La descripción física del sospechoso y otros datos permitieron a la Policía autonómica identificarle. Fue arrestado al cabo de unas horas en una vivienda de la calle Oizmendi. La Ertzaintza ha abierto diligencias y ha puesto al arrestado a disposición judicial, según confirma Seguridad.