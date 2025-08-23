Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante La Guardia Civil ha intervenido cinco dispositivos espía y abundante material informático, que está siendo analizado por los investigadores

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Alicante a un médico de 49 años, acusado de grabar a pacientes sin su consentimiento durante reconocimientos médicos en el centro sanitario donde trabajaba. Se le investiga por un presunto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.

La operación se inició a principios de julio tras la denuncia anónima de un trabajador, que aseguró haber visto al facultativo utilizar un dispositivo de grabación oculto con forma de llave de vehículo para registrar imágenes de una paciente. Ante la gravedad de los hechos, el Equipo Territorial de Policía Judicial de San Juan abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El pasado 11 de agosto, los agentes detuvieron al médico cuando acudía a su puesto de trabajo. En ese momento se le intervinieron dos dispositivos espía camuflados como llaves de coche. Posteriormente, en el registro de su domicilio, fueron incautados otros tres dispositivos similares y abundante material informático, que está siendo analizado.

Hasta ahora, narra TodoAlicante, se han identificado dos víctimas, aunque los investigadores no descartan que haya más, ya que existen indicios de que el médico podría llevar al menos tres años cometiendo estos hechos.

El detenido, sin antecedentes previos, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Alicante, que decretó su libertad con medidas cautelares.

