Detenido por matar al novio de su exmujer y abandonar el cadáver en un municipio malagueño El sospechoso, de 29 años, supuestamente empleó una especie de bastón de madera contundente para acabar a golpes con la vida del hombre, de 42 años y residente de Puente Genil

Irene Quirante Martes, 11 de noviembre 2025, 15:53

Un hombre de 29 años ha sido detenido en relación al cadáver localizado hace unos días semidesnudo y con evidentes signos de violencia en la localidad malagueña de Alpandeire. Según han confirmado fuentes del Instituto Armado, la víctima era un vecino de 42 años de Puente Genil (Córdoba) y se había desplazado recientemente a Gaucín tras iniciar una relación sentimental con la exmujer del arrestado. El presunto autor, al parecer, acabó con su vida tras golpearlo varias veces en la cabeza con una especie de bastón de madera de gran grosor.

El hallazgo se produjo la noche del pasado 2 de noviembre, en la carretera A-369, al inicio de una vereda situada al comienzo de Alpandeire, lo que dio lugar a la apertura de una investigación. Una vez que la Guardia Civil pudo identificar al fallecido, descubrió que había empezado una relación con una mujer y se había trasladado a su domicilio.

Durante unos días, de acuerdo con las fuentes, la víctima convivió unos días con su pareja y con el sospechoso, ya que seguía residiendo con su exmujer y los hijos menores. Al parecer, el presunto autor cometió el crimen tras engañar al vecino de Puente Genil y ofrecerse a llevarlo a la estación de tren de Gaucín.

En ese trayecto, supuestamente, condujo hacia un lugar aislado y acabó con la vida del hombre, al que propinó numerosos golpes en la cabeza y en la zona dorsal con un objeto contundente. Al parecer, se trataba de un porro de madera, que es una especie de bastón grueso y pesado, tal y como publica Diario Sur.

Luego, siempre según han precisado fuentes de la Guardia Civil, trasladó su cuerpo en el maletero de su vehículo, que había cubierto previamente de plástico. Presuntamente, no abandonó el cadáver de inmediato, sino que fue a su domicilio, donde dejó el automóvil estacionado. Más adelante, ya se deshizo del cadáver de la víctima en un paraje aislado en Alpandeire.

Fruto de las pesquisas, los agentes comprobaron que el exmarido poseía un vehículo cuyas características parecían coincidir con el que se había empleado para deshacerse del cuerpo del fallecido. A la vista de los indicios, decidieron arrestarlo el pasado jueves, día 6 de noviembre, y procedieron al registro de su vivienda y automóvil, donde hallaron restos biológicos que lo incriminaban.

Confiesa el crimen

Acorralado por las pruebas que lo apuntaban, terminó confesando los los hechos a los investigadores. Los efectivos, además, ya habían descubierto también que se había deshecho tanto de la ropa del fallecido como del plástico con el que cubrió el coche en un contenedor de basura, y que había ocultado el arma homicida en un almacén, en un terreno de Gaucín, donde fue recuperado por los agentes. Tras el crimen, presuntamente, también hizo uso del móvil de la víctima, que luego arrojó a una zona de malezas.

La autoridad judicial decretó este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto autor, al que inicialmente se investiga por un delito de asesinato, según han precisado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La causa, no obstante, continúa secreta.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de homicidios de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga y dirigida por el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda plaza número 3.