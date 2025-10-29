Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Puerta de la vivienda afectada. LR

Detenido en Logroño por intentar matar a su vecino de arriba con una explosión de butano

La explosión tuvo lugar en el 37 de Pérez Galdós, y causó graves daños en la vivienda

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:43

La Policía Nacional ha detenido a una persona por tentativa de homicidio tras la explosión de gas butano en una vivienda del número 37 de la calle Pérez Galdós de Logroño. «Todos los indicios apuntan a que, presuntamente, tenía la intención de acabar con su vecino de arriba, además de causar daños de la mayor gravedad posible», ha indicado la Policía Nacional, que también ha informado de que anteriormente al suceso se habían presentado varias denuncias desde el 2023 por problemas de convivencia.

La Policía Nacional ha ofrecido una rueda de prensa este miércoles en la Delegación del Gobierno en La Rioja para informar de la investigación realizada tras la explosión ocurrida en una vivienda del número 37 de la calle Pérez Galdós de Logroño en la noche del pasado 14 de octubre. Junto a la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, han comparecido el jefe superior de Policía Nacional, Manuel Laguna, y el jefe de la brigada provincial de Policía Judicial, Eduardo Esteban.

En el suceso hubo un herido que tuvo que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño y dos pisos con daños materiales. Los servicios de emergencias recibieron el aviso minutos antes de la medianoche, por lo que se movilizó a la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos de Logroño, además de Protección Civil y a los recursos del Servicio Riojano de Salud. Los residentes del edificio, de forma preventiva, fueron evacuados, pero pudieron volver todos menos los del piso superior al del suceso, que se produjo en un sexto.

El detenido es un colombiano de 47 años residente en Logroño, que había recibido el alta tras un día en observación al resultar herido en la explosión.

