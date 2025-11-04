Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ventana fracturada para acceder al chalet en el que entró a robar. Ideal

Detenido un hombre buscado por agresión sexual tras olvidar su móvil durante el robo en un chalet en Granada

El delincuente, con un amplio historial delictivo, fue sorprendido por el dueño de la casa en la que había entrado forzando una ventana

C.L

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 24 años de edad como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en una casa unifamiliar cercana a la Carretera de la Sierra. Esta persona fue sorprendida por el propietario, el cual, mientras el ladrón perpetraba el robo, coincidió volviendo a su domicilio. Durante la huida dejó objetos personales en el lugar de los hechos que sirvieron para poder determinar su identidad. Semanas después, pudo ser detenido y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión dado que esta persona tenía además dos requisitorias judiciales por presuntos delitos de agresión sexual.

Los hechos tuvieron lugar a mediodía en una vivienda unifamiliar cercana a la Carretera de la Sierra. Al volver el morador y propietario de la vivienda, este se percató de que la reja que da entrada a la casa se encontraba abierta. Al acceder a la vivienda, la víctima del robo, de 76 años de edad, vio también la puerta abierta y escuchó ruidos en la planta superior, por lo que comenzó a gritar. Sorprendido por la situación, el presunto ladrón emprendió la huida.

Al llegar la patrulla policial, los agentes observaron cómo una ventana de unos 2 metros de alto había sido fracturada, siendo posiblemente el lugar por el que había accedido el ladrón. En su huida, este dejó olvidados un teléfono móvil y una camiseta, objetos que fueron recogidos y analizados posteriormente por la Brigada Provincial de Policía Científica.

Entre los objetos que le dio tiempo al ladrón a sustraer se encontraban diversas prendas de ropa, CDs de música, gafas de sol, la documentación del propietario y otros juegos de llaves de la vivienda.

La investigación por parte de Policía Nacional consiguió esclarecer la identidad del presunto sospechoso, el cual fue detenido semanas después de los hechos.

Se trata de un varón de 24 años con media decena de antecedentes policiales en su haber, cuenta 'Ideal'. La autoridad judicial ha determinado el ingreso en prisión de esta persona dado que tenía además dos requisitorias judiciales por presuntos delitos de agresión sexual.

