No se descarta que aparezcan casos de listeriosis en Euskadi porque su incubación dura hasta 2 meses 00:58 El Gobierno Vasco asegura que en Euskadi no se ha distribuido ningún lote de carne con la bacteria listeria moncytogenes EFE Martes, 20 agosto 2019, 12:43

El brote de listeriosis c on más de 80 infectados, la mayoría en Andalucía, no afecta por ahora a ningún vasco, aunque el Departamento de Salud del Gobierno Vasco no descarta que pueda aparecer algún caso más adelante dado que el periodo de incubación puede durar dos meses y hasta tres en el caso de mujeres embazadas.

El origen de este brote es una carne mechada de Sevilla que se distribuyó principalmente en Andalucía, aunque también llegó parte a Castilla La Mancha, Tenerife, Madrid y Extremadura. El pasado día 16 se decretó una alerta sanitaria y se retiró de la venta y consumo la carne afectada por la bacteria listeria moncytogenes.

En Euskadi no se ha distribuido ningún lote de carne con la bacteria listeria moncytogenes -por lo que no ha sido necesario retirarla de los puntos de venta- y a día de hoy no hay constancia de ninguna persona con síntomas por esta infección, según han informado a Efe fuentes de Departamento de Salud.

El Gobierno Vasco no descarta sin embargo que más adelante pueda aparecer algún caso de listeriosis dado que su periodo de incubación oscila entre las dos semanas y los dos meses, aunque este lapso de tiempo puede prolongarse hasta los tres meses en el caso de las mujeres embarazadas.

La listeriosis está causada por una bacteria que contamina alimentos crudos y que al consumirse provoca síntomas como fiebre, dolores de cabeza o diarrea, que normalmente no revisten gravedad, pero pueden ser graves en embarazadas, niños pequeños, ancianos o personas con las defensas bajas.

Se trata de una bacteria que solo se puede contagiar de forma oral, por la ingesta del alimento y no de persona a persona.