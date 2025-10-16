Desarrollan píldoras para adelgazar con el mismo principio que el inyectable Ozempic

Un fármaco en píldoras que imita la hormona GLP-1, como lo hace el Ozempic en el tratamiento de la diabetes y la obesidad, se ... encuentra en la tercera fase de los ensayos previos a su aprobación. Con orforglipron como principio activo, sólo necesitaría tomarse una vez al día, lo que cambiaría la forma de administración de los actuales fármacos (Wegovy, Mounjaro, Ozempic) que requieren una inyección diaria en el vientre. El medicamento en estudio es un agonista del receptor del péptido-1 similar al glucagón-1 (GLP-1, responsable de regular el hambre y el azúcar en el organismo) «oral y de molécula pequeña», confirma una fuente de Lilly, la farmacéutica que lo desarrolla.

Actualmente en fase de investigación y sin marca comercial, el orforglipron podría servir, al igual que los mencionados, tanto para tratar la diabetes tipo 2 como para el control del peso en adultos con obesidad o sobrepeso. Sin embargo, éste se podría «tomar en cualquier momento del día sin restricciones en la ingesta de alimentos y agua». Está previsto que sea presentado a las agencias reguladores este mismo año en su función para perder peso.

Descubierto por Chugai Pharmaceutical, el orforglipron «está demostrando ser eficaz para el tratamiento de la obesidad, con resultados de pérdida de peso significativos en ensayos clínicos», indica esta fuente, que lo iguala a la tirzepatida de Mounjaro, fabricada también por Lilly, pero que también podría compararse, incluso con más certeza al imitar ambos la misma hormona, con la semaglutida de Ozempic.

La «principal diferencia con Mounjaro es que orforglipron es una píldora oral, mientras que Mounjaro es un medicamento inyectable. Esto lo posiciona como una alternativa conveniente para pacientes que prefieren terapias orales». Como los otros, en sus dosis de 3, 12 y 26 mg mejoraría también el «control de peso y los factores de riesgo cardiovascular», según los resultados a las 40 semanas. En el ensayo con 962 participantes hubo «efectos adversos» gastrointestinales, «generalmente de gravedad leve a moderada».

La farmacéutica mantiene que presentará los resultados detallados de sus ensayos en una «futura reunión médica» y en una publicación «revisada por profesionales», y prevé presentar el orforglipron a las agencias de seguridad médica y reguladoras de fármacos este mismo año para el tratamiento de la obesidad y el próximo año para su uso contra la diabetes tipo 2. Según su potencial en estudio, se podría aplicar a terapias para la apnea obstructiva del sueño, la hipertensión y el dolor de la osteoartritis. Como toda esta generación de fármacos, sus resultados son extraídos de investigaciones realizadas siempre en adultos con obesidad, no en personas con normopeso.