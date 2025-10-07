Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Al menos tres heridos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en Madrid
Afp

Al menos tres heridos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en Madrid

Once dotaciones de bomberos se encuentran trabajando en la calle Hileras tras haberse caído

C. P. S.

Martes, 7 de octubre 2025, 13:31

Comenta

Hasta once dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid y ambulancias de Samur-Protección Civil se encuentran trabajando en la calle Hileras, en el centro de Madrid, tras haberse derrumbado parcialmente el forjado de un edificio que se encontraba en obras, según ha informado Emergencias Madrid. Por el momento, hay tres obreros heridos, según Emergencias Madrid.

Uno de los obreros ha sido trasladado al hospital con una fractura en pierna, mientras otros dos se encuentran leves.

Los servicios de emergencias se encuentran trabajando en el lugar de los hechos y han cortado las calles cercanas al suceso, ocurrido en un edificio que llevaba varios años abandonado.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  6. 6 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  7. 7 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  8. 8 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  9. 9 Un americano sorprendido con el pintxo-pote de San Sebastián: «Estoy flipando con la gente que hay por la calle»
  10. 10

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Al menos tres heridos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en Madrid

Al menos tres heridos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en Madrid