Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Denunciados dos hombres por matar a palos a un perro

Uno de ellos contrató al otro como sicario para que acabara con su animal

J.M.L.

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:11

Comenta

La Guardia Civil de Guadalajara ha denunciado a dos hombres de 40 y 49 años y de nacionalidad española por un presunto delito de maltrato ... animal por haber matado a palos a un perro que pertenecía a uno de ellos. Los agentes descubrieron lo que había ocurrido después de que una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil se dirigieran a auxiliar al conductor de un vehículo que se encontraba detenido en la carretera GU-921, en el término municipal de Horche (Guadalajara).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  5. 5

    Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango
  6. 6

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  7. 7

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria
  8. 8 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Denunciados dos hombres por matar a palos a un perro

Denunciados dos hombres por matar a palos a un perro